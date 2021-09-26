Ersun Yanal: “Bu galibiyetle takımın kendine olan güveni arttı”

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle takımın kendine olan güveninin daha da arttığını belirterek, “Önümüzdeki haftada sahamızda oynayacağız. O maçı da kazanıp güveni daha da arttıracağız” dedi.

Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son haftalarda iyi oyunlarını, puan ya da puanlara dönüştürememekten yakınarak, bunun takım üzerinde bir gerginlik oluşturduğunu dile getirdi.

Antalyaspor’un deneyimli ve genç oyuncuları bünyesinde barındıran iyi bir takım olduğunun altını çizen Yanal, “Deneyimli oyuncularımız var. Yaş ortalaması, deneyimli oyuncularımıza rağmen ligin en genç takımıyız. Bunun için önemli riskler alıyoruz. Bu riskler için de mutluyuz. Türk futbolunun en büyük problemlerinden bir tanesi en yaşlı Avrupa ligine sahibiz. En yaşlı ve en çok transfer yapan lige sahibiz. Bunu karşılayacak ekonomik güç. Bunu karşılayacak süregelen bir yönetim şekli maalesef mevcut değil. Türk futbolunun geldiği nokta ortada. İflas ettik. Bu iflasın sonucunda hala tabi ki sonuç olacak ama en azından sonuçlara odaklı davranmak gerekiyor. Sonuçlar derken skor olduğu gibi genç oyuncuların geleceğinin kontrol altına alınması ve yönetilebilir bir takım oluşturmak” diye konuştu.

“TAKIMIN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK İSTİYORUZ”

Antalya’nın dünyada önemli bir futbol kenti olduğunu dile getiren Ersun Yanal, “Yaklaşık 2 bin takımın geldiği önemli bir mecra. Organizasyon becerisi çok yüksek, bu fırsatları ve olanakları kullanabilecek yönetim şekli bize büyük bir kazanç sağlar. Biz yönetim kurulu ile beraber yaptığımız planlamada bu riskleri alıyoruz. Bu riskleri alırken de genç oyuncularımızı kazanmak için çaba sarf edip Antalyaspor’un geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Ekonomik desteğin takım içinde yükselebileceği bir ortam oluşturmak sürdürülebilir ekonomik düzen ortaya çıkarmak kolay bir şey değil. Bunu sonuç ve süreçle yönetmek oldukça zor” ifadelerini kullandı.

Bugün takımın kazandığını ve kendilerine olan güvenin daha da arttığının altını çizen deneyimli teknik adam, “Önümüzdeki haftada sahamızda oynayacağız. O maçı da kazanıp güveni daha artırırız. İyi oynadığımız oyunları skora çevirmek gerekiyor” dedi.

“YAPTIKLARIM BELLİ”

Güncel sonuçlarla geçinmenin Antalyaspor’a ciddi zararlar vereceğini ve bundan kaçınılması gerektiğini ifade eden Yanal, taraftarların istifa çağrısıyla ilgili, “Barışma falan yok ki taraftarla küs değiliz, barışalım. Çok basite indirgemek gerekir. Benim kariyerim belli. Çok basite indirgememek gerekir. Benim yaptıklarım belli. Bu adam ne yapmış dersiniz. Ersun gider, Mehmet gelir bu çözüm değil ki. Zaten problem yok. Bunların düzeleceğini düşünüyorum. Oyuncularımın sevincine katıldım. Her şey yerine oturur” açıklamasında bulundu.

“KOMPAKT TAKIM OLMALIYIZ”

Beklentilerini karşılamayan futbolcu var mı? sorusuna Ersun Yanal şu cevabı verdi:

“Kadromuzda fazlalık var. Değerli oyuncularımız var. Bu oyuncuların başka takımlarda oynayıp yeniden kazanabiliriz. Onları devre arasında planlayacağız. Ufak çaplı kompakt bir takım oluşturmamız gerekiyor. İyi kadroya sahibiz. Bu kadroyu kullanmak biraz zaman alacak. Antalyaspor’un geleceği adına yapılan planlamalar iyi gidiyor.” (İHA)

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