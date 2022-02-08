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Anasayfa / Asayiş / Eroin ve sahte parayla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Eroin ve sahte parayla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

eroin ve sahte parayla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
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Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13,69 gram eroin ve 17 bin 350 TL değerinde sahten banknot ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, gerçekleştirilen operasyonda 13,69 gram eroin ve 17 bin 350 TL değerinde sahte banknot ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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