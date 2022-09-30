Eroğlu galibiyetle başlamak istiyor

HABER MERKEZİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Kırmızı-beyazlıların başarılı futbolcuları Mücahit Albayrak ve Şener Kaya da Bandırma temsilcisi karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirdi. İlk hedeflerinin Bandırmaspor maçından 3 puanla ayrılmak olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu, “Bandırmaspor maçı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bandırma deplasmanına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Onların da kötü bir gidişi var. Ama bizim için deplasman, iç saha fark etmez, kazanmak için gideceğiz. Bahanemiz yok. En iyi şekilde hazırlandık. Bugün ve yarın yapacağımız taktiksel antrenmanlarla da çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.