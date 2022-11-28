Eroğlu: Araştırmacılar baraj yapmak mümkün değil dediler ama…

Bir dizi ziyarette bulunmak ve programlara katılmak için Malatya’ya gelen eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Eroğlu Beylerderesi Barajına dikkat çekerek, “Araştırmacılar baraj yapmak mümkün değil dediler ama o kadar çok talep vardı ki özel bir sistemle yeni bir baraj teknolojisiyle yapın talimatı verdik, Allah’a şükür ziyaret ettik ve ne kadar güzel bir baraj olduğunu gördük.” dedi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu Büyükşehir Belediyesinde Başkan Vekili Hasan Demez ve Genel Sekreter Cemal Noğay ile birlikte genel sekreter yardımcıları, daire başkanları karşıladı.

Yiğitler diyarı Malatya’da, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “ Benim Malatya’ya karşı ayrı bir gönül bağım var. Atalarım yani dedelerim Malatya’dan gitmişler. Dedelerim Danişmend yani Türkmen beyiymiş. Malatya’ya her gelişte ayrı bir heyecan duyuyorum. Hem DSİ Genel Müdürlüğü hem de Bakanlığım döneminde Malatya’da ne talep edildiyse hepsini yerine getirmek için gayret ettik. Özellikle barajlar çok önemliydi. Biz burada 14 tane dev baraj yaptık, bir tanede gölet. Temelini attığımız 5 tanesi de bitmek üzere. Sulanabilir arazilerin büyük bir kısmı sulanacak. Beylerderesi için baraj talebi çok vardı. Araştırmacılar baraj yapmak mümkün değil dediler ama o kadar çok talep vardı ki özel bir sistemle yeni bir baraj teknolojisiyle yapın talimatı verdik, Allah’a şükür ziyaret ettik ve ne kadar güzel bir baraj olduğunu gördük. Şuana kadar 410 bin dekar alanı sulamaya açmışız. Yoncalı Barajıyla birlikte bu çok daha büyüyecek. Başta Turgut Özal olmak üzere önemli isimler var Malatya’da. Turgut Özal çok güzel insandı, Türkiye için çok büyük düşündü ve önemli işlere mührünü bastı. Dolayısıyla Kapıkaya Barajı yapılırken rahmetli Turgut Özal’ın ismini verdik. Bir diğer isimde Recai Kutan. DSİ Bölge Müdürlüğü yapmış sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapmış olan bir büyüğümüz. Esasen GAP projesini başlatan Recai Kutan’dır. Boztepe Barajının ismini de Sayın Cumhurbaşkanımız Recai Kutan olmasını takdir etti. Bizde bundan çok mutlu olduk. 48 dere ıslah ettik ve 78 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 27 tane otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurmuşuz. Bunlar gerçekten Malatya’ya yapılan büyük hizmetler. Malatya’da sanayide çok gelişiyor, ziraat gelişiyor.

“TÜRKİYE’DEKİ EN GÜZEL TİCARET MERKEZİ OLACAK”

Malatya’da Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Muhteşem yollar açılmış. Belediyenin imkânları çok daha iyi noktaya gelmiş, borçlarını büyük ölçüde ödemiş. Ayrıca büyük eserlere imza atmış. Özellikle Dünya Kayısı Ticaret Merkezini gördüm. Hakikaten belki de her şeyiyle Türkiye’deki en güzel ticaret merkezi olacak. Bütün kayısı üreticilerini ve tüccarlarını da oraya mutlaka yerleşmelerini ve bunun dünyaya açılması bir borsa gibi çok faydalı olacaktır. Tebrik ediyorum. Diğer eserleri de gördüm. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz muazzam bir yeşillendirme çalışması yapmış. Parklar, bahçeler, millet bahçeleri. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaları gördük, çok güzel bir çalışma var, uyumlu çalışma var. Yüreğimiz Malatya için atıyor. Malatya’nın bahtı açık ve çok güzel yerlere gelecek inşallah” diye konuştu.(Bülten)