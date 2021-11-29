Eroğlu adaylığını açıkladı

“Esnafa katkı sunacağız”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Berber ve Kuaförler Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan kuaför Şener Eroğlu, basın açıklamasında, “Esnaf ve sanatkârları heyecanlandıracak bir proje, kuracağımız bir kooperatif ile esnafa katkı sunacağız” dedi.

Malatya’da 2022 yılı Ocak ayında yapılması planlanan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı seçimine, erkek kuaförü Şener Eroğlu aday olacağını açıkladı. Kentteki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Eroğlu, “Esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışmasını sağlayacak yatırımların önünü açmak ve onlara gerekli destekleri sağlayabilmek adına Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı seçimlerinde aday olmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası’na adaylığını açıklayan Şener Eroğlu, sektörde yaşanan sorunların giderilmesi ve esnafların daha iyi koşullarda çalışmasını sağlamak amacıyla aday olduğunu belirtti.

Kuaför Şener Eroğlu, seçim vaatlerinden bahsederek, kuaför ve berber sektöründe çalışan esnafların BAĞ-KUR sistemine dâhil edilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını söyledi. Ayrıca başkanlığa seçildiği takdirde esnafın, kolay ve ucuz malzeme temini için kooperatif kuracaklarını ifade etti.

Malatya’da yaklaşık 30 yıldır erkek kuaförlüğü yaptığını dile getiren Eroğlu, 2022 Ocak ayı içerisinde yapılması planlanan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı. Şener Eroğlu, 1989 yılından bu yana Malatya’dakuaförlük sektöründe birçok ilke imza attıklarını belirterek sektöründe gelişerek ilerlemesi için birçok projeyi hayata geçireceklerini dile getirdi.

“ESNAFIMIZIN GELECEĞİNİ TEMİN ALTINA ALMAK İSTİYORUZ”

Seçimleri kazanması durumun da hayata geçireceği projelere de değinen Eroğlu, “Esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımızın çalışma hayatı içerisinde çok fazla alın teri sarf etmesi tabiatıyla sektörel bir yıpranmayı da beraberinde getirmektedir. Çalışması içerisinde bulunduğumuz projenin en önde geleni esnaf arkadaşlarımızın yıpranma payının devletimiz tarafından tanımlanıp sosyal güvenlik ve BAĞ-KUR sistemine dâhil edilmesi için gerekli yasal çalışmalara başlamak olacaktır. Böylelikle Esnaf ve sanatkârlarımız emeklerinin karşılığını almış olacaktır. Esnaf ve sanatkârlarımızı heyecanlandıracak bir diğer projemiz ise kuracağımız kooperatif ile esnafımıza ucuz ve uygun koşullarda malzeme temini sağlamaktan esnaf ve sanatkârlarımıza maddi desteğe kadar birçok alanda katkı sağlamaktır. Berber ve kuaför esnafının en büyük sorunlarından olan BAĞ-KUR ve SGK primlerinin iyileştirilmesi ve primlerini yatırmakta zorluk yaşayan esnaflarımızın sıkıntılarının çözülmesi için gerekli yasal çalışmalara başlayarak uzun yıllardır ihmal edilen bu önemli konunun bir an önce çözümünü sağlamak istiyoruz” kelimelerine yer verdi.

Sektördeki birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Eroğlu, “Tüm bu bağlamda birlik ve beraberlik duygusu çerçevesinde hareket ederek berber ve kuaför esnafı kardeşlerimize eşit ve paydaş bir anlayışla yaklaşacağımızı taahhüt ederek Malatya Berberler ve Kuaförler Odası başkanlığına adaylığıma tüm esnaf ve sanatkâr camiamızın desteklerini bekliyorum” dedi.