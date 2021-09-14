ermeni kadını 6 ay nakış i̇şliyor!

Ermeni kadını 6 ay nakış işliyor!

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Kimileri yerlileri Malatya’nın; kimileri ise sonradan gelip yurt edinmişler bu kadim şehri. Hiçbir ayrıştırmanın olmadığı zamanlarda birlik beraberlik içinde yaşanıldığı bir döneme tanıklık etmiş Ermeniler Malatya’da…

Ermenilerin Anadolu coğrafyasında yaşadığı yörelerin tarihi üzerine hazırlanan ‘Malatya Ermenileri’ adlı çalışmada tarihçi Arşag Alboyacıyan, sadece Ermenilerin değil aynı zamanda Bizanslılar, Araplar, Türkler, Kürtler, Süryaniler gibi tüm halkların bölgedeki hikâyesini anlatıyor.

Bizimde kitaptan dikkatimizi çeken bölümlerden biri olan Malatya’nın Etnografyasında ilginç detaylar yer alıyor. Papaz Garabed Benneyan’ın kaleme aldığı ‘Ev ve Eşyalar’ adlı geniş kapsamlı çalışmasında şunlar yer alıyor.

“Malatya son değişimini 19. Yüzyılın son çeyreğinin başında yaşadı. Şimdiki yerde bulunan evler basit ve gösterişsiz kulübelerdi. Ancak onları süslü (eğer böyle söylenebilirse tabii) ve gösterişli evler takip etti. İlkleri tek katlıydı, şimdikiler ise en az iki katlıdır. Evlerin hepsinin yanında çitlerle çevrili bahçe ve duvarlarla çevrili avlu bulunuyor. Avluların tabanı taş döşemelidir. Damlar şire sermek ve yiyecek kurutmak için toprakla örtülmüştür. Damları kiremit kaplama alışkanlığının yaygınlaşması henüz 10-20 yıl olmuştur.”

Tüm bunlar anlatılırken kitapta sayfa altına düşülen dipnotta yazının kaleme alındığı tarih 1912 ve kiremit kullanımının 1890-1900 tarihlerinde başlandığı belirtiliyor.

Bu dipnotu siz değerli okurlarımızla paylaştıktan sonra evlerde sedir ve sandalyenin çok az bulunduğuna yer verme istiyorum. Buna karşılık ise hala günümüze köy evlerinde bir nebze de olsa sirayet eden halı, kilim, yatak, yastık bolluğuna denk geliyoruz. İlginç bir detay daha vermek istiyoruz size. O da bir yatak takımının nakşını hazırlamak için Ermeni kadınının 6 ay durmadan çalışma yapması gerektiği ve bu takımın beş yüz kuruşa mal olduğu gerçeği.

“SULTANLARIN KESİM HÜKÜMLERİ…”

Bu eser üzerinden Ermenilerin giyim kuşamını incelediğimiz de ise Türk hâkimiyetinde yaşayan Hristiyanların eskiden giyim kuşam konusunda özgür olmadıklarını ve istediklerini giyemediklerini öğreniyoruz. Sulatanların kesim hükümlerle gayrimüslimlerin giyim şeklini belirlediğini ve Hristiyanların, giyim kuşamlarıyla İslamlardan muhakkak ayırt edilmesi gerektiğini öğreniyoruz. Bu sert yasakların 1826 tarihine kadar sürdüğünü ve 1856’dan sonra yavaş yavaş yumuşamaya başladığını anlıyoruz.

Giyim kuşam noktasında az da olsa rahata eren gayrimüslimler giderek özgürleşmeye başlamışlar. Ancak bu dönemde ister Türk isterse Ermeni kadını olsun pek de rahat ettiği söylenemiyor. Birinci Dünya Savaşı’na kadar kadınlar namahrem kuralına kesinlikle uymak zorunda bırakılıyor.