Erken müdahale hayati önem taşıyor!

ÇİĞDEM ERHAN

İleri yaş, yüksek tansiyon ve obezitenin İnme (Felç) oluşumunda en sık rastlanan risk faktörleri olduğunu dile getiren Türkiye Fizyoterapistler Derneği Malatya İl Temsilcisi Mehmet Çalışkan, inme hastalığının ölüm riskine dikkat çekerek, “İnme dünyada koroner kalp hastalığı ve tüm kanserlerin ardından üçüncü sırada gelen ölüm nedenidir. İnme’de ölümlerin ve felç kalmanın engellenebilmesi için belirtilerinin bilinmesi ve erken müdahale edilmesi önem arz etmekte” dedi.

İnme (Felç), dünyada ölüm riski yüksek olan hastalık arasında 3. sırada yer alıyor. İlerleyen yaş, yüksek tansiyon ve obezite gibi hastalıklar inmenin yaşanmasında en önemli risk faktörleri olurken, kalp hastalığı, sigara ve alkol kullanımı da değişebilir risk faktörleri arasında yerini alıyor.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Malatya İl Temsilcisi Mehmet Çalışkan, inme hastalığında tanı ve tedaviye yönelik önemli bilgiler aktardı. Çalışkan, inme’de tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını dile getirerek hastalıkta ilk 6 ayın tedavi için çok önemli olduğunu vurguladı.

“İNMEYE BAĞLI FELÇLİK GÖRÜLEBİLİR”

Mehmet Çalışkan, inmenin tanımını yaparak, “Son zamanlarda pandemiye bağlı hareketsiz yaşam da eklenince daha sık duyacağımız bir hastalık durumuna gelecek olan inme sendromu veya inme, beyni besleyen damarların tıkanma ya da kanama gibi nedenlerle kan akımını kalpten beyne iletememesi ve bunun sonucunda beyin dokusunun hasara uğramasıdır. İnme geçiren kişide kanama ya da damarın tıkalı kalma süresi uzadıkça beyinde oluşacak hasar oranı da artar. İnmeye bağlı vücudun bir tarafında felçlik görülebilir” dedi.

“DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIKLIKLA GELEN ÖLÜM NEDENİDİR”

“Yaş ile birlikte, yüksek tansiyon ve obezite hastalığın oluşmasında en sık rastlanan risk faktörleridir” diyen Çalışkan, inmeye neden olan diğer risk faktörlerini de, “Kalp hastalıkları inme riskini arttırmaktadır. Sigara içen ile içmeyen arasında 2 kat daha fazla risk olduğu ispatlanmış olup ancak sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra içmeyenle aynı risk grubuna düştüğü belirtilmiştir. Ayrıca alkol kullanan kişilerde inme riski fazladır. İnme tüm dünyada koroner kalp hastalığı ve tüm kanserlerin ardından üçüncü sıklıkla gelen ölüm nedenidir” şeklinde anlattı.

HAYAT KURTARACAK 6 BULGU!

Hangi durumlarda inmeden şüphelenilmesi gerektiğine de değinen Mehmet Çalışkan, “Ani gelişen nedensiz baş ağrısı, ani bilinç kaybı, konuşma bozukluğu, vücudun bir tarafında güç kaybı ve uyuşma, görme kaybı, yürüme ve denge bozukluğu gibi durumlarda inmeden şüphelenmeliyiz ve en kısa sürede 112’yi arayıp yardım talep etmeliyiz. İnmede ölümlerin ve felç kalmanın engellenebilmesi için belirtilerinin bilinmesi ve erken müdahale edilmesi önem arz etmekte” ifadelerini kullandı.

İNME’DE FİZİK TEDAVİNİN ÖNEMİ

İnme hastalarında erken tanı ve tedavinin hasta için hayati önem taşıdığının altını çizen Çalışkan, şunları söyledi:

“Yeni yapılan çalışmalarda beyinde meydana gelen bir yaralanma sonrasında kortikal ve subkortikal bağlantıların tedaviye destek verici adaptasyon ve modifikasyonlarını bildiren çok sayıda çalışma vardır. İnme hastalarında tedaviye erken başlanılması hastanın iyileşmesi açısından çok önemlidir. Rehabilitasyon sürecine geç başlanması durumunda yatak yarası, istemsiz kasılmalar, ağrı, depresyon gibi birçok problemlerin daha fazla görülebileceği bilinmelidir. Hastaların yaklaşık yüzde 10’u kendiliğinden iyileşirken, yüzde 10’u tedaviden fayda görmeyebilir. Geri kalan yaklaşık yüzde 80’i hasta ise rehabilitasyon adayıdır. Rehabilitasyondaki en büyük amaç mümkün olan en kısa sürede hastanın bağımsız bir duruma gelmesini sağlamaktır. Başarılı bir rehabilitasyon sonucu için hastanın mutlaka tedaviye aktif katılımı, tedavi sırasında anlamlı hedeflerin kullanımı ve bol pratik gereklidir.”

“AİLE EĞİTİMİ ÖNEMLİ”

Son olarak, inmede ilk 6 ayın en önemli zaman dilimi olduğunu da ifade eden Çalışkan, “İnme hastalarında en önemli zaman dilimi ilk 6 aydır. Tedaviden en fazla cevap aldıkları ve gelişim gösterdikleri zaman dilimidir. 6 aydan sonra 2 yıla kadar tedavilerden fayda görebilirler ama ilk zamanlarda olduğu kadar gelişim sağlanamaz. Aile eğitiminin çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Hastanın tedaviden daha çok fayda görebilmesi için mutlaka aileler eğitilmeli ve aileler tarafından da bol tekrarlı egzersizler yapılmalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.