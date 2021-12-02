“Erkeklerle futbol oynamak beni çok geliştirdi”

Almanya’da doğan, Almanya Genç Millî Takımlarında oynayan ama A Millî Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Miray Can, 16 yaşına kadar erkeklerle antrenman yapması sayesinde bu noktalara geldiğini söylüyor.

Uluslararası bir oyuncu olmayı hedef seçen genç oyuncu asla pes etmeyerek, 16 yaşında ailesinin yanından ayrılıp tek başına ayakta durarak profesyonelliğe yükselmenin gururunu yaşıyor. Aslen Zonguldaklı olan Almanya doğumlu Miray, küçüklüğünden buyana futbolun içerisinde olduğunu ifade ederek, “Futbolun öncesi yoktu aslında. Doğduğumdan beri futbolun içindeyim. Babam, abimlerin antrenörlüğünü yaptı. Beni de başlangıçta o çalıştırdı. Kendisi futbol oynamadı ama abimleri çalıştırıyordu. Sonra ben de oynamak istedim. Zaten annem de sahada maç izlemeye gelenlere lahmacun satıyordu. Ailecek her hafta sonu futbol sahasındaydık. Babama futbol oynamak istediğimi söyleyince beni en alt takımda erkeklerle başlattı. 16 yaşıma kadar erkeklerle oynadım. 14 yaşında Bundesliga takımı Essen’e gittim ama erkeklerle de haftada iki kez antrenman yapmayı sürdürdüm. Bu süreçte kızlarla da maçlara çıktım” sözleriyle futbol oynamaktan büyük keyif duyduğunu belirtiyor. (TFF)