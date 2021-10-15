Erişilebilirlikte Devlet Kurumları Sınıfta Kaldı

Denetlenen Yer 240, Belge Alan Sadece 3

Denetimlerine aralıksız devam eden Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Malatya’da 6 yıl içerisinde yaklaşık 240 yeri denetledi. Denetlenen yerler içerisinde 3 yerin erişilebilirlik belgesi alabildi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Malatya Temsilcisi Ali Haydar Koyun, “6 yıl içerisinde Malatya’da 240’ın üzerinde yer denetledik. Bu yerlerden 3’ü bir yıl içerisinde belge aldı. Bunun içerisinde özel sektör lokantası, sinema, oteller gibi alanların yanında kamu binaları, belediyeler, Milli Eğitimin okulları, rehabilitasyon merkezleri bulunuyor” dedi.

Erişilebilirlikte Devlet Kurumları Sınıfta Kaldı

MUTLU SARIGÜL

Denetimlerine aralıksız devam eden Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Malatya’da 6 yıl içerisinde yaklaşık 240 yeri denetledi. Denetlenen yerler içerisinde 3 yerin erişilebilirlik belgesi aldığını dile getiren Komisyon Üyesi Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Malatya Temsilcisi Ali Haydar Koyun, üzüldükleri tek durumun ise komisyonun bağlı olduğu kurumların bu belgeyi almaması.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Malatya’da denetimlerine devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere özel kuruluşlar ile halka açık her yerde denetimlerini yoğun olarak gerçekleştiren Komisyon, 6 yıl içerisinde çok sayıda yer denetlese de elde ettiği sonuç tam bir fiyasko. Şimdiye kadar yaptıkları denetimler hakkında bilgiler veren ve vahim durumu açıklayan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Malatya Temsilcisi Ali Haydar Koyun ve Türkiye Engelliler Konfederasyonu Malatya Temsilcisi İzzet Yaylar BUSABAH gazetesine konuşarak önemli bilgiler verdiler.

Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Malatya Valiliği, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu olarak yaya kaldırımlarını denetlediklerini belirten Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Malatya Temsilcisi Ali Haydar Koyun, Komisyonun Malatya Valiliği öncülüğünde toplandığını kaydetti.

“EKSİKLİKLER GİDERİLMEZSE BUNUN BELİRLİ BİR CEZASI VAR”

Kamuya açık olan her yerin denetime tabi olduğunu belirten Koyun, şunları kaydetti:

“Komisyonumuz her hafta kamuya açık olan, kamusal alanları, halka açık olan özel alanların tamamını denetlemeye mükellef bir komisyon. Denetlemenin sonucunda Komisyonumuzun hazırladığı rapor Valiliğim imzasıyla ilgili birim ve kuruma gönderiliyor, orada da tespit edilen eksikliklerin giderilmesi talep ediliyor. Eksiklikler giderilmezse bunun belirli bir cezası var. Bunu da yazma yetkisi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde. 6 yıl içerisinde Malatya’da 240’ın üzerinde yer denetledik. Bu yerlerden 3’ü bir yıl içerisinde belge aldı. Bunun içerisinde özel sektör lokantası, sinema, oteller gibi alanların yanında kamu binaları, belediyeler, Milli Eğitimin okulları, rehabilitasyon merkezleri bulunuyor. Kamuya açık her konu bu denetime tabidir. Malatya’nın nüfusunun 850 bin olduğu düşünülürse bu nüfusun yüzde 12,29’u engelli. Engelli vatandaşların daha rahat bir yaşam sürdürmelerini istiyoruz. Amacımız önce Malatya’yı erişilebilir hale getirmek için mücadele ediyoruz, sonrasında ise Türkiye’yi erişilebilir, engelsiz bir Türkiye haline getirmek istiyoruz. Tek amacımız bu ve bunun için mücadele ediyoruz.”

“BU BELGELERİN VERİLMESİNE SEVİNİYORUZ”

Üzüldüğü noktaya da dile getiren Koyun, “Komisyonumuzdan sorumlu bir Malatya Valisi var. Komisyonun yürütülmesinden sorumlu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü. Çünkü Komisyonumuzun yönetmeliği, yayımı, her şeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı. Üzüldüğüm nokta öncelikle erişilebilir belgesi alması gereken kurumların başında birincisi Valilik, ikincisi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ondan sonra belediyelerimiz, kaymakamlıklarımızın, kamu hastanelerimizin erişilebilir olması gerekirken ne yazık ki, biz önce bu belgeyi hava alanımıza verdik, daha sonra özel bir rehabilitasyon merkezine ve sonra ise güzel bir proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizin engellilerle ilgili bir kafesine verdik. Bu belgelerin verilmesine seviniyoruz. Ama üzüldüğümüz noktada ise komisyonumuzdan sorumlu kurumlarımızın bu belgeyi almaması. Bu kurumların bu belgeyi almasını arzu ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“BU ÇOK SIKINTILI BİR DURUM”

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Malatya Temsilcisi İzzet Yaylar ise, 6-7 yıldır 240 yer denetlediklerini kaydederek, “Ama henüz Malatya’da bir yere ceza vermedik. Umut ediyorum ki, inşallah daha erişilebilir Malatya’ya kavuşuruz. Malatya’da sadece 3 yere erişilebilirlik belgesi verebildik. Başka hiçbir yere belge vermedik. Bu çok sıkıntılı bir durum. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin veya ilçe belediyelerimizin, hastanelerimizin kısacası kullanılan yerlerin erişilebilir olması gerekirken maalesef üzülerek söylüyorum ki, çok kullanılmayan yerlere erişilebilirlik belgesi vermek zorunda kaldık” değerlendirmesinde bulundu.