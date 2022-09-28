ERDOĞAN’DAN MUHALEFETE

MALATYA GÖNDERMESİ

SİNEM HATUN DAVUT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yapılan her projeye karşı çıkmasına tepki gösteren Erdoğan, muhalefete Malatya göndermesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalar yaptı. Muhalefetin yapılan birçok projeye karşı çıkmasına tepki gösteren Erdoğan, “Malatya’da yatırım bedeli 2,6 milyar lira olan Malatya-Hekimhan Yolunu, üzerindeki 8 tüneli, 16 köprüsüyle hizmete almaya hazırlanıyoruz. Ya bir de sen kalk de ki, ya böyle-böyle biz şurada şöyle metro yaptık, şöyle tünel yaptık; ya anlamaz, bilmez bu işleri, bol-bol yalan söyler, dürüstlük yok, üretim yok.” diyerek muhalefete gönderme yaptı.

Erdoğan, “Bu kadar büyükşehir belediyeleri kazandınız. Bu büyükşehir belediyeleriniz ne yaptı gelin onu söyleyin. Bir yol yapmaktan acizsiniz. Medeni olmak başka bir şeydir. Biz yol medeniyettir su medeniyettir diyoruz. Suyu ucuzlatacağınız söylemiştiniz şimdi suya zam üstüne zam yapıyorsunuz. Suyu gayet ucuz fiyata İstanbul halkına 1994 yılında biz verdik. Ondan önce yine CHP vardı.” dedi.

“Malatya’da yatırım bedeli 2,6 milyar lira olan Malatya- Hekimhan Yolunu, üzerindeki 8 tüneli, 16 köprüsüyle hizmete almaya hazırlanıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ya bir de sen kalk de ki, ya böyle-böyle biz şurada şöyle metro yaptık, şöyle tünel yaptık; ya anlamaz, bilmez bu işleri, bol-bol yalan söyler, dürüstlük yok, üretim yok. Tüm bu projeleri Ekim ayı içinde inşallah hizmete açmayı planlıyoruz. Bu eser ve hizmet şöleninin açılışını önümüzdeki Pazar günü, 2 Ekim’de Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’yla yapıyoruz. Ülkemize bugüne kadar 183 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme altyapısı nasıl kazandırdıysak, inşallah 2053’e kadar 198 milyar dolarlık ilave ulaştırma ve altyapı yatırımıyla da buluşturacağız” dedi.