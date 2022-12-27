Erdoğan’dan doğal gaz açıklaması

“2023’ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023’ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk Oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a” programında gençlerle buluştu. Gençlerle buluşmasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah asıl gurur paylaşımını seçimin akşamı yapacağız. Gençler, Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabb’im ezelden ebede giden kardeşliğimizi kaim eylesin. Sizlerin şu heyecanını görüp duygulanmamak mümkün mü? Bir de diyorlar ki ‘AK Parti’de gençlik yok.’ Sizlerin şu dinamizmine şahit olup da gururlanmamak mümkün mü? Rabb’ime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları verdiği için bir kez daha hamd ediyorum. Gençlerimizle vakit geçirmenin, sizlerle hasbihal etmenin benim için her zaman yeri ayrı oldu. 40 seneyi aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. İlk günden beri sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum” dedi.

Erdoğan, “Muhalefet, toplanıp dağılmaktan başka hiçbir icraat yapmazken, biz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize kulak verdik. Birileri FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa giderken, biz cağ kebabını yedik ve biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk. Bu programların istisnasız hepsinde gördüğümüz manzara şudur; Türkiye’nin, alfabedeki bir iki harfe hapsedilemeyecek kadar özgün bir gençliği var. Türkiye’nin, diğer ülkelerdeki yaşıtlarına taş çıkartacak kadar azimli, çalışkan, üretken, muazzam bir gençliği var. Türkiye’nin, ülkemizle birlikte dünyayı da yakından takip eden ufku geniş bir gençliği var. Türkiye’nin, Batı’yı kuru kuruya taklit yerine tarihinden, kültüründen, medeniyet değerlerinden beslenen özgüven sahibi bir gençliği var. Tüm bunların ötesinde Türkiye’nin, merhum üstadın ifadesiyle, ‘Kim var diye seslenilince sağına soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren’ gençlik burada. Böyle bu gençliği her yerde bulamazsınız, bu gençlik farklı. Sizlere baktıkça, tüm bu özelliklere ve çok daha fazlasına sahip bir gençlik görüyorum. Karşımda, Türkiye ile birlikte gönül coğrafyamızdaki 100 milyonların da umudu olan TEKNOFEST gençliğini görüyorum. Rabb’im, bu gençliği korusun, kollasın, ayağına taş değdirmesin diyorum. Sevgili gençler, sizler bizim aydınlık ve müreffeh yarınlarımızın teminatısınız. Türkiye’yi 2053 vizyonuyla buluşturacak, ardından 2071’i yeni nesillerin avuçlarına emanet edecek olan kuşaklar sizlersiniz” şeklinde konuştu. (İHA)