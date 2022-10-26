Erdoğan Mitinge Katılan Kişi Sayısını Açıkladı! İŞTE O RAKAM!

Erdoğan Mitinge Katılan Kişi Sayısını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 22 Ekim Cumartesi günü Malatya’da düzenlediği mitinge katılan kişi sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 22 Ekim Cumartesi günü Malatya’da düzenlediği miting ve toplu açılış törenine 65 bin kişinin katıldığına dikkat çekti.

Miting ve toplu açılış törenine katılan Erdoğan, gençlerle, iş insanları ve sektör temsilcileriyle de bir araya geldi. Malatya’n ardından Erdoğan, Diyarbakır’a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da yaptığı konuşmada, Malatya’daki toplu açılış programında meydanda 65 bin kişinin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Meydan, 65 bin kişiyle doluydu. Şimdi bakıyorum bugün Diyarbakır, burası da resmi rakam henüz almadım ama gördüğüm kadarıyla 70 binin üzerinde bir katılım var” değerlendirmesinde bulundu. (Haber Merkezi)