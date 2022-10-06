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Erdoğan Malatya’ya geliyor
MEHMET KIROĞLAN
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya geleceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan’ın ne zaman Malatya’ya geleceğine dair tarih bilgisi paylaşılmadı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya geleceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
‘Hasret Bitiyor’ diyen Gürkan, “Malatya Cumhurbaşkanımızı çok özledi!” ifadelerine yer verdi. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise: “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Hemşehrimiz, Anadolu’nun Yiğit Evladı Sayın @RTErdogan ‘ı özledik. Bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.
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