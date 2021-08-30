erdoğan: farklı yorumlar çıkarmak doğru değil

“Gücümüz, Ekibimiz Ve Tecrübemiz Var”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, ‘Anadolu takımları bizde dahil olmak üzere futbolcu getirmekte çok zorlanıyoruz’ şeklindeki açıklamalarına açıklık getirdi. Erdoğan Malatyaspor’un futbolcuyu alacak gücü de ekibi de tecrübesi de olduğunu belirterek altından farklı yorumlar çıkarmanın doğru olmadığını söyledi.

Sarı kırmızılı kulübün sportif direktörü İzzet Erdoğan, BUSABAH Spor Servisine yaptığı açıklamada “Ligin ilk haftalarında puan kazanmak çok çok önemli. Bu skalayla gittiğimiz zaman tahmin ediyorum Ekim ayı sonunda maç başı puan ortalamamız 1,5’u bulursa çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum” dedi. Trabzonspor maçının çok ekstrem bir karşılaşma olduğunu kaydeden Erdoğan sezona kötü başlandıklarını ancak o maçta da kötü oynamadıklarını söyledi.

5-1 kaybedilmesine rağmen futbolcuların oyun anlamında kötü oynamadıklarına inandığını belirten İzzet Erdoğan, “Maalesef şans yanımızda yoktu. 5-1 değil 5-4 de bitebilirdi. Öyle bir maç oynadık. Zemin sıkıntısını o karşılaşmada da yaşadık, bu hafta Gaziantep karşısında da yaşadık. Sakatlıklarımızın çoğu zeminle alakalı. Biz Göztepe karşısında da aynı zemin sıkıntısını yaşadık. Hem yeni ekim yapılmış hem de çok ıslaktı. Sert zeminde antrenman yapıp yumuşak zeminde maça çıktığınız zaman futbolcunun adalesi tepki veriyor. Bugünkü sakatlıklarımızın yüzde 90’nı şahsi kanaatim sahayla alakalı” ifadelerini kullandı.

“TECRÜBELİ AYAKLARA SAHİP TAKIMIZ”

Göztepe maçında oyuncuların müthiş direnç verdiğini kaydeden Erdoğan, “Bu durum bize moral oldu. O moralle takım Gaziantep maçına hazırlandı. Biz evimizdeki ikinci maçı kazanacağımızdan emindik. İnanmıştık. Rakibimizi kamptan tanıyoruz. Onlarla hazırlık karşılaşması oynadık. Antep takımının çok fazla değişikliği olmadı. Şartlar istediğimiz gibi gitti. Ta ki; Tetteh’in sakatlandığı pozisyona kadar. Son bölümde biraz bocalama dönemimiz oldu ama başlangıç dönemlerinde bu çok normaldir. Böyle durumları haftaya da yaşayacağız. Belki ondan sonraki iki maçta daha yaşayacağız. Tahmin ediyorum Ekim ayının ortalarına kadar tüm takımlar inişli çıkışlı bu grafiği yaşarlar. Öyle bir müsabaka oynadık. Antep’e nazaran daha tecrübeli ayaklara sahip bir takımdık. Bu maç Trabzonspor müsabakasının tersine döndüğü bir maçtı. Kaptanımız sağ olsun güzel bir gol attı. Arkasından Tetteh’in güzel bir golü vardı. Onun dışında kaçırdığımız net pozisyonlar vardı. Tehlikeli pozisyonlar da kalemizde yaşadık. Bu arada genç kardeşimiz Abdulsamed’e çok teşekkür ediyorum. Ertaç’ın yokluğunu bize hiç hissettirmedi. Muhteşem bir maç oynadı. Haddadi’nin yerini öne aldık. Sadık, bizim için ne kadar değerli bir transfer olduğunu bu maçta yine bize gösterdi. Yeni arkadaşımızı (Didier Ndong) oyuna aldık. Yol yorgunuydu. Bir antrenmanla sahaya çıktı. Takımı hiç yadırgamadı. O bizi memnun etti. Yani bireysel ve oyun anlamında çok pozitif kaldığımız bir maçtı.

“FUTBOLCUNUN EŞİ FRANSIZ, İTALYAN KOLEJİ OLUP OLMADIĞINI SORUYOR”

Sportif direktörlük görevine başarılı olma arzusu ve hedefiyle geldiğini ifade eden İzzet Erdoğan, ‘Malatya’ya futbolcu getirmekte zorluk yaşıyoruz’ şeklindeki açıklamalarına da açıklık getirdi. Yeni Malatyaspor’un futbolcuyu alacak gücü de ekibi de tecrübesi de olduğunu belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sezon Yeni Malatyaspor’un iyi bir takım olacağına inanıyoruz. Bizi sıkça eleştirenler oluyor. “Genç oyuncular alındı, bu takım ligden düşer” şeklinde yorumlar yapılıyor. Onların baktığı çerçeveden biz bakmıyoruz. Geçen hafta verdiğim demeçte, ‘Anadolu takımları bizde dahil olmak üzere futbolcu getirmekte çok zorlanıyoruz’ dedim. Bunun altından farklı yorumlar çıkardılar. Bu dönemde dünyamız pandemi illetiyle savaşırken, Anadolu takımlarına futbolcu getirmek özellikle yabancı oyuncu getirmek çok zordur. Maddi anlamda oyuncunun zaten bir sıkıntısı yok. Oyuncuyla anlaşıyoruz, eşi çocuklarının eğitimi için kentte Fransız, İtalyan veya İngiliz koleji olup olmadığını soruyor. Maalesef bizim şehrimizde bunlar yok. İsmini vermek doğru olmaz. Bir yabancı oyuncunun eşi rahatsızlandı. Eşinin tedavisiyle ilgili olarak bir sağlık birimi bizim şehrimizde yok. Olmadı. Yani futbolcu alamıyoruz mantığında değiliz. Futbolcuyu alacak gücümüzde ekibimizde ve tecrübemizde var. Ama bazen şartlar ve konum buna uygun olmuyor. Bunların müsait olacağı şekilde şartları getirip takıma uyacak, takımın ihtiyacını karşılayacak futbolcular olmak zorunda”

ÖMER ALİ DELİBAŞ