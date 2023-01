Erdoğan: Beceremiyorlarsa aday bulma konusunda yardımcı olabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, henüz adaylarını açıklayamayan 6’lı masaya seslenerek, “Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine, 14 Mayıs’ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır. Eğer bu kadarını beceremiyorlarsa, ülkenin her meselesini çözmüş bir parti olarak elbette kendilerine yardımcı olmaya çalışırız” dedi.

Henüz adaylarını açıklayamayan 6’lı masaya gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısır siyasi ihtirasların, günü birlik çıkarları için bir araya gelenlerin taksimatta nasıl birbirine düştüklerini hepimiz ibretle takip ediyoruz. Entrikanın, gürültünün, Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor. Ortada fol yok, yumurta yok. Daha kazanılmış bir seçim yok ama bunlar hangi koltuğa kimin oturacağının kavgasına tutuşmuş vaziyetteler. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar fakat bizim karşımıza çıkarak, bizimle er meydanında rekabet edebilecek bir isim dahi bulamıyorlar. Bir arada ‘Seçim tarihi netleşsin, adayımız hazır’ dediler. Daha sonra ‘Aday belli ama yıpratmamak için açıklamıyoruz’ bahanesine sarıldılar. Şimdi de Anayasa’dan, Seçim Yasası’ndan bihaber çıkışlarıyla ‘Madem bizim adayımız yok, Cumhur İttifakı’nın da olmasın’ demeye getiriyorlar. Kendi seçmenleri başta olmak üzere milletin karşısına bir isimle çıkmak yerine, geçmişte söylediklerini inkar pahasına bize sataşıyorlar. Bizimle siyaset sahnesinde mücadele etmeye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki 367 vari hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Oynamasını bilmeyen önce ‘Yerim dar’, yerini genişletince ‘Yenim dar’ dermiş. CHP ve masadaki ortaklarının durumu aynen bu şekilde beceriksizliklerini, kifayetlerini çapsızlıklarını kabullenmek yerine her hafta yeni bir bahane üreterek kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Ama hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler, mızrağı çuvala sığdıramazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizle bizim aramıza giremezler. Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, sandıkta hesap vermekten kurtulamazlar. CHP ve şürekasına artık ipe un serme politikalarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyorum. Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine, 14 Mayıs’ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır. Eğer bu kadarını beceremiyorlarsa, ülkenin her meselesini çözmüş bir parti olarak elbette kendilerine yardımcı olmaya çalışırız. Ama her şeyi bizden beklemesinler. Madem binalarına siyasi parti tabelalarını asmışlar bu kadarını da bir zahmet kendileri yapsınlar. Şaka bir yana maalesef karşımızdaki hazin manzara budur. Biz kimin ne yaptığını, kimin ne dediğine bakmadan sözümüzü milletimize söylemeye yönümüzü, doğruya doğru dönmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI BASIN KURULUŞLARINI ELEŞTİRDİ

Türkiye’nin 14 Mayıs Pazar günü tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşayacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendi ülkelerindeki seçimlerle bile doğru düzgün ilgilenmeyen uluslararası basın kuruluşları, Türkiye’deki seçim sürecini günbegün takip ediyor. Hatta takip etmenin de ötesine geçerek attıkları alçakça manşetler, yayınladıkları sinsi makalelerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Biz, bunları neyin rahatsız ettiğini, bize niye saldırdıklarını, ülkemizdeki seçimlere niçin burunlarını soktuklarının elbette farkındayız. Daha düne kadar bu basın kuruluşlarını ağlama duvarına çevirenleri de çok iyi biliyoruz. Bizim gibi aziz milletimiz de oyunu görüyor ve 14 mayısta bu emperyalist tetikçilerine yeter demek için sabırsızlanıyor. 14 Mayıs’ta sandığa gittiğimizde sadece kirli manşetlerle Türk siyasetini düzenlemek isteyenlere değil, aynı zamanda icazeti yurt dışında arayan mandacılara da ‘Yeter söz milletindir’ diyeceğiz. Sandıkta ülkemizi arka bahçeleri olarak görenlerle birlikte ithal ekonomi komiserlerinden derman dilenen aciz zihniyete cevabımızı da ‘Yeter söz milletindir’ diyerek vereceğiz. Tehditle, şantajla, baskıyla gözümüzü korutmaya çalışanlara ‘Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir’ diyerek tepkimizi bir kez daha güçlü bir biçimde göstereceğiz. Bunun için önümüzde dolu dolu değerlendirmemiz gereken tam 104 gün yani 3 buçuk ay var”

“GENÇLER SANDIĞIN RENGİNİ BELİRLEYECEK”

Seçimde ilk kez oy kullanacak gençlere seslenen Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Başkaları sorumsuzca davransa da biz millete, ülkeye sokaktaki vatandaşlarımıza mesuliyetimizi asla ihmal etmeden yaklaşırız. Bugüne kadar kardeşliğin diline kadar inşallah bundan sonra 85 milyonun ebedi ve ezeli kardeşliği teminatı olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki 104 gün boyunca bu şuurla hareket etmenizi bekliyorum. Özellikle kadınlarımıza ve gençlerimize ulaşmamızın altını çizmek istiyorum. Kadınlarımızla gerçekleştirdiğimiz programda onlara mesajlarımızı verdik. AK Parti her alanda olduğu gibi kadınlarımızın siyasi katılımı ve desteği konusunda da Türkiye’nin en büyük partisidir. Diğer yandan bu sene 6 milyonu aşkın genç ilk defa sandık başına gidecek. 14 Mayıs seçimlerinde, sandığı rengini gençlerin tercihi belirleyecek. Gençlerin en çok desteğini alan en fazla ilgi gösterdiği parti yine biziz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs seçimlerinde de gençlerimizin tercihleri noktasında ipi yine biz göğüsleyeceğiz. Bunun için tüm teşkilat mensuplarımızın vites yükseltmesini bekliyorum. Gençlerimizden tempolarını arttırmalarını kapı kapı dolaşmalarını özellikle istirham ediyorum. Sizlere veda etmeden önce kavlimizi yeniden tekrarlamak istiyorum. 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mısınız?”(İHA)