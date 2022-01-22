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Anasayfa / Asayiş / Erciş’te iş yeri yangını

Erciş’te iş yeri yangını

erciş’te iş yeri yangını
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Van’ın Erciş ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden olurken, çevredeki vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına karla müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Naim B.’ye ait iş yerinde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yangının çevre iş yerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri gelene kadar karla müdahale etti. Ekiplerin gelmesiyle yangın çevre iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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