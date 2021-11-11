Enkazda 150 İtfaiye Personeli Görev Yaptı

Malatya’da çöken 2 katlı binadan saniyeler ile kurtulan Halil Koka, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Katipoğlu ise, 1,5 dakika da ekiplerin olay yerinde olduğunu ifade etti.

Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün yaşanan göçüğün artından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanırken enkazın altında kalmaktan son anda kurtulan Halil Koka, 2 arkadaşının halen yaralı olarak tedavi altında olduğunu söyledi.

Olay anında binanın ikinci katında bulunan kahvehanede yaklaşık 15 kişi olduklarını söyleyen Koka, “Bir anda ses geldi ve ben sıçradım. Hemen aşağı indim, bu sırada üzerime kum döküldü. Benden hemen önce kahvehaneyi işleten arkadaş çıktı. Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık. Arkadaşlarımdan 2’isi yaralandı. Zaten hepimiz arkadaşız orada” dedi.

Binanın çökmesine neden olan tadilatın yaklaşık 2 aydır sürdüğünü de öne süren Koka, “Tadilat sırasında buradaki arkadaşa tehlikeli de dedim ‘bir şey olmaz’ dedi. Hatta dün bakım tuğla kırılmıştı, sanırım oda neden oldu” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ BİNANIN ÇÖKMESİNDEN 1,5 DAKİKA SONRA OLAY YERİNDEYDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, kendilerine binanın çökme ihbarının yapılmasının ardından en yakın istasyondan ekiplerin 1,5 dakika gibi kısa sürede olay yerine vardığını ifade ederek, 5 dakika içinde ise tüm ekiplerin enkaz alanında olduğunu belirtti. İtfaiye olarak enkazdan 13 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiklerini anlatan Katipoğlu, “Çok hızlı müdahale ederek yaralılarımızı enkazdan çıkardık. İtfaiye ekiplerimiz canhıraş bir şekilde olaylara müdahale ettiler. 150 itfaiye personeli olaya müdahale etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak diğer birimlerdeki görevlilerin de tam kadro sahada olduğunu ve çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Katipoğlu, “İtfaiyecilik sadece yangına gitmek değil, itfaiyeciler hayatın her alanında var” diye konuştu. (İHA)