Engin’le yola devam

MEHMET KIROĞLAN

Diyanet-Sen Malatya Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu’nu düzenledi. Olağan Genel Kurul’da tek liste halinde seçime giden mevcut Başkan Mehmet Engin tekrar göreve getirildi.

Diyanet-Sen Malatya Şubesi 5.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul’a AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, birçok siyasi ve STK temsilcisi ile Diyanet-Sen Malatya Şubesi’nin üyeleri katıldı.

Genel Kurul’da söz alan Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, bundan 4 yıl evvel yine aynı sebeple bir araya geldiklerini hatırlattı.

4 yıl sonra tekrar birlikte olduklarını belirten Engin, “Hatırlayın 4 yıl önce mücadelesini yaptığımız, çözüm yollarını aradığımız sınavsız geçişimiz, yani İlitamı’mız vardı, Kur’an Kursları için eğitim öğretim yardımı alabilme çabamız vardı, Bayram izinleri ile ilgili sorunlarımız, Cuma izinleri ile ilgili engellerimiz vardı, Dini nikâh talebimiz, 4/B’lilerin izin haklarında düzenleme, bütün bayramlarda mesai ücreti, 3600 Ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçmesi gibi dile getirmekten çekinmediğimiz sorunlarımız vardı. 4 yıl sonra yine bir aradayız. Biraz daha mutlu, biraz daha onurlu, biraz daha yüklenilmiş görevi yerine getirebilme öz güvenine sahip. Biraz daha sizden aldığımız gücü kazanıma dönüştürme haklılığı. Bunun adına sendikalı olmanın, örgütlü bir güçle yol almanın, bir değil binlerin gücünü arkamıza almak diyoruz. Bunun adına ‘Sen yoksan, biz bir eksiğiz’ diyoruz” dedi.

“DİYANET OLMADAN, DİYANET-SEN OLMAZ”

“Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak özveri ister, mücadele ve azim ister” diyen Engin, “Tarihin her döneminde dine ve Diyanete saldırmakla görevli olan şer odaklarının varlığını müşahede ettik. Her dönemde ortaya atılan Ebu Cehillerle karşılaştık. Bizler Peygamber varisi bir mesleğin emanetçileriyiz. Peygamberimizin emanetini yere düşürmemek için, kuranın nurunu söndürmemeleri için kendimizi siper ettik. 4 yıllık süre içerisinde Diyanetimize karalamaya çalışanlar türlü hilelerle karşımıza dikildiler. Siyonizm destekli, şer odaklı televizyon kanalında ahlaksızlığı servis edip, çıplaklığı dinin vazgeçilmezi haline getirmek istediler. Bütün bunlar yaşanırken din görevlilerinin en büyük sendikası olan Diyanet-Sen kayıtsız kalamazdı. Diyanet bizimdir, Diyanetime ve başkanıma dokunma sloganlarıyla Diyanet İşleri Başkanlığına sahip çıkan, 81 ilde eş zamanlı eylemler yapan bizlerdik. Çünkü biz biliyorduk ki Diyanet olmadan, Diyanet-Sen olmaz. Din görevlileri olmadan, bizler olamayız. Unutmayın bu mücadelenin hiçbir yerinde olamayan bugün her şeyin göbeğindeymiş gibi davranamaz. Kendimizi bu davaya vakfetmek, bulunduğumuz kurumu ve davayı kendimizden üstün tutmak din görevlisinin görevidir. Bu dava ne koltukları işgal etmek için, ne güç gösterisi yapmak için, ne de ağlama duvarına dönüştürmek için vardır” diye konuştu.

“DİN GÖREVLİSİ KİMLİĞİMİZDİR”

4 yıl içerisinde neler yaptıklarının faaliyet raporuyla bilgi vereceklerini kaydeden Engin, şunları kaydetti:

“Sivil toplum örgütleri Memur-Sen ve Diyanet-Sen’den önce yağmalama, kırma, dağıtma olarak bilinen terör sempatizanı yapılar gibiydi. Devletin araçlarını yakan, devlet mülkünü ateşe veren sokakları yaşanmayacak bir hale getirenler sendikacılık adı altında yağmacılık yapıyordu. Fakat bizler geldikten sonra edeple hak aranabildiğini, diklenmeden de dik durabildiğimizi, devletimizin milli duruşunu korurken, bireysel hak ve hukuk mücadelemizden ödün vermediğimizi yaşayarak ve çalışarak gösterdik. Unutmayın bizim olmadığımız bir yer, bize karşı duranların olabilir, bilinmelidir ki, asli olan görevimiz din görevlisi kimliğimizdir. Bu kimliğin içeriği peygamber varisi bir görevi icra ettiğimiz için değerlidir, kıymetlidir. Bu sebeple sendikal mücadelede farklılıkları içeren, farklı özellikleri bünyesinde barındıran diğer sendikalı arkadaşlarımızla, ortak noktalarımızın olduğu unutulmamalıdır. 4 yıllık süre içerisinde neler yapıldığını faaliyet raporuyla bilgi vereceğiz. Malatya şubesi olarak daha hassas, daha özverili bir çalışma profili ile Diyanet-Sen’de öncü olmanın, Malatya’da en önde olmanın bütün gereklerini yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bizim gücümüz sizden aldığımız güçle doğru orantılıdır. Bu sebeple ‘bugün de yarın da sen yoksan biz her zaman bir eksik olacağız’ söylemimiz bizim haklılığımız için önemli bir adım olacaktır.”