“Engelsiz Hayatlar İçin Ailenin Önemi” Anlatıldı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonunda “Engelsiz Hayatlar İçin Ailenin Önemi” konulu bir konferans düzenledi. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Ilkım, engelliliğin hayatın bir gerçeği olduğunu söyleyerek, bundan hiçbir şekilde kaçmamamız gerektiğini belirtti.

Malatya Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programa, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi Üyeleri ve konferanslarını sunmak üzere İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Ilkım katıldı.

Özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin dikkat etmesi gerektiği konulara değinen Ilkım, “Sosyalleşemeyen, toplumla iç içe olamayan çocuk aileye sıkıntı oluşturabilir. Bu konuda ailelere tavsiyemiz erken yaşta olayı kabullenmeleri, erken yaşta bu bireylerin eğitimiyle ilgili arayışlara girmeleridir” dedi.

Özellikle gelişim çağındaki çocuklarımıza karşı evde ses tonumuza dikkat etmemiz gerektiğini, misafirliğe gittiğimiz zamanda varsa evde engelli bireyleri konuşma şeklimize dikkat etmemiz gerektiğini ifade eden Ilkım, “Engelli bireylere karşı ses tonumuzdan tutun da hal ve hareketlerimizden, davranışlarımızdan, yaklaşım tarzımızdan, öğretim tekniklerinden, bütün davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Engelli olmanın hiç kimsenin tercihi olmadığını vurgulayan Ilkım, “Yolda gördüğümüz engelli bireyler olabilir, görüntüsü farklı olabilir, şekli farklı olabilir ama onunda toplumun bir bireyi ve parçası olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız” dedi.

Programın sonunda kadın meclisi üyeleri konu ile alakalı olarak Doç.Dr. Mehmet Ilkım’a çeşitli sorular yönelttiler. (Bülten)