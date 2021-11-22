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Anasayfa / Gündem / Engelli öğrenci temsilcisi seçildi

Engelli öğrenci temsilcisi seçildi

Malatya İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından üniversite engelli öğrenci temsilcisi seçimi ve engelli öğrenciler ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

engelli öğrenci temsilcisi seçildi
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