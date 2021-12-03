Engelli bölümü olan iki ilden biri Malatya

ÇİĞDEM ERHAN

İnönü Üniversitesi Engellilerde Beden Eğitimi 1. sınıf öğrencileri tarafından İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi.

Dün gerçekleştirilen etkinliğe İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Engellilerde Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ilkım, Milli Tekvandocu ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nedim Türk, akademik kadro ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldı.

Engellilerde Beden Eğitimi Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkında bilgiler vermesiyle başlayan etkinlik, down sendromlu İbrahim Ilkım’ın zeybek oyunu ve Abdulmecid Paşa Türk’ün tekvando gösterisi ile devam etti

Engelliler günü nedeniyle düzenlenen bu etkinlikten mutluluk duyduklarını söyleyen Nedim Türk, “İnönü Üniversitesi beden eğitimi bölümü bizim için çok kıymetli bir yer. Bende buradan mezunum. Oğlum Abdulmecid’den dolayı engelliler bölümünde yapılan özellikle Mehmet Ilkım hocamın yaptığı programlara daha heyecanlı geliyoruz. Oğlum down sendromlu. Biz onu bu ülkede yaşarken engelli bir birey olmadığını, kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği, Spor yapabileceğini ve toplumsa kimseye ihtiyaç duymadan yaşayabileceğini öğretmeye çalışan önce aile sonra eğitim kurumlarıyla bunu başarmaya çalışıyoruz. Bir kısmını başardığımıza inanıyorum. Engelliler bölümü Türkiye de çok az olan bir bölüm var. Yalnızca 2 yerde var Muş ve Malatya. Çok değerli bir şey bu” dedi.

Etkinliğin ev sahibi Mehmet Ilkım ise, “Dünya genelinde Türkiye’de de dahil olmak üzere yüzde 12 engelli bireyler yaşıyor. Türkiye özeline gelecek olursak 80 milyon kişiden 9 milyon engelli insanlardan bahsediyoruz. Engellilik hiç kimsenin tercihi değil. Buradan çıktıktan sonra hiç kimsenin engelli olmayacağı garantisi yok. Nasıl ki cinsiyetimiz kendi tercihimiz değilse engellilikte böyle bir durum. Doğum öncesi ve doğum sonrasında oluşan engellilikleri biliyorsunuz. Engelli bireylerin neler yapabileceğini gördüğümüzde, ülkenin yönetiminde rol alan engelli bireyleride biliyoruz. Biz bu bireylerin topluma kazandırılması açısından neler yapılması gerektiğinin bilincine varırsak bu anlamda özel bireylerin hayata bakışlarını pozitif yönden desteklemiş oluruz” ifadelerini kullandı.