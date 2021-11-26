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Engelli Bireylere Büyükşehir’den Engel!

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokol kapsamında hibe edilen 2 adet özel dizayn edilmiş mobil engelli minibüsü düzenlenen törenle hizmete alındı. Ancak engelli bireyler için düzenlenen törende, engelleri bireylerin alanda bulunan süs havuzunun arkasında yer verilmesi dikkatlerden kaçmazken, protokolün arkasında kalan engelli bireyler, ekranı görmede zorluk çekti.

engelli bireylere büyükşehir’den engel!
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Engelli Bireylere Büyükşehir’den Engel!

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokol kapsamında hibe edilen 2 adet özel dizayn edilmiş mobil engelli minibüsü düzenlenen törenle hizmete alındı. Ancak engelli bireyler için düzenlenen törende, engelleri bireylerin alanda bulunan süs havuzunun arkasında yer verilmesi dikkatlerden kaçmazken, protokolün arkasında kalan engelli bireyler, ekranı görmede zorluk çekti.

Malatya’ya bir dizi ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Japonya Büyükelçisi Suzukı Kazuhiro Yerel Projelere Hibe Programı Töreni’ne katıldı. Törende Malatya’ya hibe edilen Engelli Servis Araçları Büyükelçi Kazuhiro tarafından takdim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Türkiye Cumhuriyeti Japonya Büyükelçisi Suzukı Kazuhiro ie birlikte Yerel Projelere Hibe Programı Töreni’ndeyiz. Türkiye – Japonya Dostluk İlişkileri anlamında Malatya’mıza hibe edilen Engelli Servis Araçları, Malatya’mıza ve Engelli kardeşlerimize hayırlı olsun” İfadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

engelli

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