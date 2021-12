“Engelleri kaldırmak için çalışmalıyız”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayınladı ve engelleri kaldırmak için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü aslında duyarlı olmak ve farkındalık yaratmak için büyük önem taşıyor. Hayata dahil olmak ve her sağlıklı birey gibi yaşamlarını devam ettirmek isteyen engelli vatandaşlarımızın haklarını korumak ise bizim asli görevimiz olmalıdır. Birlik ve beraberlik içinde engelleri aşmak için gayret göstermeli, bu sorumluluğu her mecraya taşımalıyız. Bizler medya temsilcileri ve çalışanları olarak engelli kardeşlerimizin her daim yanlarındayız. Çünkü yaşadıkları zorluklara rağmen hayat mücadelelerini kaybetmemeleriyle, azimleriyle aslında bizlere büyük ders veriyorlar. Engelleri kaldırmak için çalıştığımızda o zaman bu dünya herkes için eşit herkes için yaşanılır hale gelecek.” (Bülten)