DOLAR

13,5677$%-0.06

EURO

15,5533%0.1

STERLİN

18,3711£%-0.56

GRAM ALTIN

788,29%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.280,00%-0,15

BİTCOİN

566682฿%0.66018

Akşam Vakti a 18:00
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Endonezya’da otobüs kazası: 13 ölü

Endonezya’da otobüs kazası: 13 ölü

endonezya’da otobüs kazası: 13 ölü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Endonezya’da yerli turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya’nın Orta Cava bölgesinde Yogyakarta kentinde, en az 40 yerli turisti taşıyan yolcu otobüsü yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun da yaralandığı belirtildi.

Nedeni henüz bilinmeyen kazanın, otobüsün frenlerinin tutmaması sebebiyle şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kavgada gözü dönen köpeklere tekmeli müdahale

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.