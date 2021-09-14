“En Uzun Teneffüs Sona Eriyor”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Her yıl eylül ayının ikinci haftasında yapılan ‘İlköğretim Haftası’ programı Malatya Yeşilyurt Niyazi Mısri İlkokulu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli eğitim Müdürü Battal Kanbay, 2021-2022 yılının, huzur ve başarılar getirmesini dileyerek, “Pandemi dönemi, yani tarihin en uzun teneffüsü inşallah sona eriyor. Öğrencilerimiz sıralarını, öğretmenlerimiz derslerini çok özlediler, bunu biliyoruz. Okul kokusunu hepimiz içimize çekmek istiyoruz” dedi.

Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 13-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ‘İlköğretim Haftası’ programı Niyazi Mısri İlkokulunda gerçekleştiren törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çok sayıda öğretmen ve okul öğrencileri katıldı.

“İNSAN EĞİTİMLE DOĞMAZ, AMA EĞİTİMLE YAŞAR”

İlköğretim Haftası nedeniyle günün anlam ve önemine dair açılış konuşmasını yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “Eğitim, insana ‘kendi olma’ şansını tanıyan bir uğraştır. Evet, hayatın her alanında eğitim yapılabilir; ancak okul, biricik eğitim evidir, yaşam alanıdır. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Bu düşünceden yola çıkarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak olan, Bakanlığımızın ortaya koyduğu 2023 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Pandemi Dönemi, yani tarihin en uzun teneffüsü inşallah sona eriyor. Öğrencilerimiz sıralarını, öğretmenlerimiz derslerini çok özlediler, bunu biliyoruz. Okul kokusunu hepimiz içimize çekmek istiyoruz. Bugün yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bugünkü törenimiz, Niyazi Mısri İlkokulumuzun ev sahipliğinde yapılmaktadır. Yeni Eğitim Öğretim yılının tüm ailesine; Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Niyazi Mısri İlkokulu’muzda 3 yöneticimiz, 33 öğretmenimiz, 791 öğrencimiz ve 28 dersliğimiz bulunmaktadır. Okulumuz, diğer okullarımız gibi eğitime öğretime hazır durumdadır. Okullarımızda salgın koşullarına uygun tedbirler alınmıştır. Eğitime ‘merhaba’ demenin coşkusunu içtenlikle hissediyoruz. Bizler yalnızca bir mesleğe eleman yetiştirmiyoruz, aynı zamanda ülkesine ve milletine faydalı, iyi insanlar yetiştiriyoruz. Ülkemizin ve dünyamızın geleceğini okullarda inşa ediyoruz. Bunun bilincindeyiz ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Malatya’da bulunan okul ve öğretmen sayılarını açıklayan Kanbay, “Okullarımızla ilgili sayısal verileri burada kısaca arz etmek istiyorum. İlimizde; toplam 573 okulumuzda, 7 bin 773 derslik ile eğitim yapılmaktadır. Okullarımızda 12 bin 672 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Toplamda 173 bin 589 öğrencimiz de eğitim almaktadır. Ders kitaplarımızın dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Tüm okullarımızda salgın tedbirleri çerçevesinde gerekli hijyen koşulları ve ortamı sağlanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize ve milletimize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

“TEMENNİMİZ VE DİLEĞİMİZ UZUN BİR TENEFFÜS VEYA TATİL OLMASIN”

2021-2022 eğitim öğretim yılının ve ilköğretim haftasının hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan konuşmasında, “Temennimiz ve dileğimiz uzun bir teneffüs veya tatil olmasın. Pandeminin de asgari düzeye inmesini, bu konuda gerekli hassasiyeti ve titizliği göstererek eğitim ve öğretim hayatımızın inkıtaya uğramamasını temenni ediyorum. Yunus’a sormuşlar siz neysiniz, ‘ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm’ demiş. Yunus, eğitim ve öğretimi o kadar güzel izah etmiş ki bütün eğitim formasyonunu görenler ancak o kadar anlatabilirler. Yunus şöyle diyor, ‘İlim, ilim etmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Bizim temennimiz çocuklarımıza öğrettiklerimizi başta kendimiz nefsimizi tatmin etmek, çocuklarımıza öğrettiklerimizi davranış haline getirmek, çocuklarımız öğrendikleriyle başta kendilerine, ailelerine, içinde yaşadıkları topluma, milletimize ve insanlığa hayırlı biri olma şansını vermektir. Eğitim öğretim yılımızın ve ilköğretim haftamızın Malatya’mıza, ülkemize, Malatya’daki öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” kelimelerine yer verdi.

“OKULLAR MİLLETİMİZİN GELECEĞİNİN İNŞA EDİLDİĞİ MEKÂNLARDIR”

Nitelikli insan yetiştirmede eğitimin büyük rol oynadığını belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, “Eğitim, çocuklarımızın yeteneklerine uygun olarak, günün ve geleceğin gerektirdiği şekilde donanımlı olarak yetişmesinde, ülkemizin insan kaynağının nitelikli hale gelmesinde, böylece Türkiye’nin ve Türk İnsanının dünya üzerindeki saygınlığının artmasında çok önemli rol oynayan bir süreçtir. Ünlü Bilim İnsanı Albert Einstein’ın, ‘Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır’ sözü eğitimin bu yöndeki ehemmiyetine işaret etmektedir. Bugün dünyadaki ülkeler arasındaki gelişmişlik sıralamasına baktığımızda, insan kaynağını en iyi şekilde eğiten ve yetiştiren ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda en ön sıralarda yer aldığını görüyoruz. Milletler arasındaki medeniyet yarışında milletleri öne çıkaran ve lider yapan en önemli unsurun eğitimli insan kaynağı olduğunu rahatlıkla görebiliriz. İnsan kaynağının nitelikli hale getirilmesi, bu insan kaynağının eğitim sayesinde ahlak ve zekâ bakımından olgunlaşması, böylece toplumdaki maddi ve manevi kalkınma heyecanının ve geleceğe ilişkin umutların korunmasında eğitimin vazgeçilmez bir önceliğe sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatımı devam ettirdiği ilim ve irfan yuvalan olan okullar bu manada milletimizin geleceğinin inşa edildiği mekânlardır. Okullarda bir yandan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bilgilerle donatırken, diğer yandan onların insani değerler, milli ve manevi hasletlerle yetişmelerini temin etmek gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okullarla ilgili şu veciz sözleri bu önemi açıkça vurgulamaktadır. ‘Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur’” dedi.

“Eğitimin bir önemli yönüne daha dikkatinizi çekmek istiyorum” diyen Aydın Baruş ifadelerine şöyle devam etti:

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi bir yandan müfredat programında yer alan konularda aydınlatarak gelecekteki sınavlara hazırlarken, diğer yandan onları fikirleriyle şahsiyet kazanabilen insanlar olarak da yetiştirmekle mükellefiz. Başöğretmen Atatürk; ‘Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, irfan hür, vicdan hür nesiller yetiştirmenizi ister’ derken yeni nesiller üzerindeki sorumluluğunuzu sizlere hatırlatmaktadır. Hayatlarının önemli bir zaman diliminde öğrencileriyle birlikte olan sizlerin, onlara sadece mevcut bilgileri ezberleterek ya da ders programındaki hazır problemleri çözmeyi öğreterek değil, aynı zamanda her çocuğumuzun içindeki yeteneğini keşfetmesini sağlayarak geleceklerinde önemli bir rol üstleneceğinize inanıyorum. Bu kapsamda; bu eğitim öğretim yılında yaklaşık 70 okul binasının inşa edilmesi için çalışmalara başladık. Bazı okullarımız inşaat aşamasında, bazı okullarımız ihale aşamasında, proje çalışmaları ya da imar çalışmaları devam eden okullarımız var. Okullarımızın yapımını süratle tamamlayarak inşallah öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi; özel derslikleri, laboratuvarları ve atölyeleri ile donanımlı okullara kavuşturacağız. Öğrencilerimizin derslerini aldığı okul binaları yanında, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça yapabileceği alanların artırılması için de çalışmalar yapıyoruz. Yeni okul binalarımızın ve diğer eğitim tesislerinin inşa edilmesinde katkı sunan Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve personeline, yeni okulların yapımında yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.”