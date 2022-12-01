“En kısa sürede hayata geçireceğiz”

MEHMET KIROĞLAN

Sözleşmeli personellerin kadroya geçme konusunun uzun zamandan bu yana beklenen bir müjde olduğunu hatırlatan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürebilir hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kahtalı, “Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis’e sunularak hayata geçmesini sağlayacağız” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili müjdeyi değerlendirdi. BUSABAH gazetesine konuşan Milletvekili Kahtalı, önemli açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeli personel statüsünün yeniden belirlendiğini ve kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bin sözleşmeli kamu personelinin isteğe bağlı olarak kadroya geçebileceğini ifade eden Kahtalı, bu çalışmayla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-M maddesi temel dayanak haline getirilerek mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsü yeniden belirlendiğini söyledi.

“HEMEN ADAY MEMURLUĞA GEÇİŞ YAPABİLECEK”

“Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak, ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak” diyen Milletvekili Kahtalı, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla, sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecek. Hâlihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecekler. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise, süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Kadro kapsamı dışında kalanlar, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacak.”

“ÇALIŞMALAR KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK”

Çok önemli bir adım atıldığını belirten Milletvekili Kahtalı, “Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis’e sunularak hayata geçmesini sağlayacağız. Yaptığımız bu önemli kamu personel reformunun kadroya geçme hakkı elde eden 424 bin sözleşmelimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız. Ben bu konuda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten uzun süredir beklenen bir müjdeydi. Sözleşmeli işçilerimiz dört gözle ve heyecanla bekliyordu. Çok önemli bir adım atıldı” ifadesine yer verdi.