“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi kurumlar arası işbirliği ile düzenlemiş olduğu kadın bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kadınlara Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi anlatıldı.

Malatya Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Eğitim Uzmanı Polis Memuru Hasan Solak ve kadın meclisi gönüllü üyeleri katıldı.

Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Madde kullanımında dünya genelinde bir artış görülmekte. Biz anneler madde kullanımını nasıl engelleriz ya da kullanıldığını nasıl fark edebiliriz bunları bilmemiz gerekiyor” dedi.

“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin amacının; uyuşturucu ile mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını kapsadığını ifade eden Eğitim Uzmanı Polis Memuru Hasan Solak “Proje ile uyuşturucuya başlamadan önce önüne geçmeyi ve uyuşturucu kullanmış ama henüz bağımlı olmamış çocukları kurtarabilmeyi hedefliyoruz. Sizin desteğinize ihtiyaç duyuyoruz, çocuklarımızı birlikte koruyabilmek için işbirliğini önemsiyoruz” dedi.

MADDE BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Polis Memuru Solak “İnsanın yaşamına devam etmesi için gerekli olmayan fakat vücuduyla tanıştıktan sonra da ihtiyacıymış gibi o maddeyi alıp kullanması ve devamında da bu maddeyi bırakmakta zorlanması durumuna madde bağımlılığı denir” dedi.

Uyuşturucuya başlama nedenlerinin; merak etkisi, arkadaş ısrarı, özenme, kişisel sorunlar, ailevi sorunlar ve eğlence amaçlı nedenler olduğunu söyleyen Solak, uyuşturucu kullananlarda ağızda yaralar, dişlerde çürümeler, bakımsız dış görünüş dengesizlik vb. gibi birçok fiziksel bozuklular göründüğünü vurguladı.

Solak, Uyuşturucu maddelerin genel yapılarından bahsederek, ailenin uyuşturucuyu engellemede büyük rolü olduğunu ifade etti. (Bülten)