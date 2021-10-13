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EN İYİ DOSTUM KİTAP

Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı ? Maalesef çok okuyan bir ülke değiliz , Biz yetişkinler ne kadar okuyoruz ,yada okuduğumuzu ne kadar anlıyoruz.

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EN İYİ DOSTUM KİTAP
Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı ?
Maalesef çok okuyan bir ülke değiliz ,
Biz yetişkinler ne kadar okuyoruz ,yada okuduğumuzu ne kadar anlıyoruz.
Çocuklarımıza ne kadar örnek oluyoruz.
Kitap ne zaman okunmalı ?
Kitap okumanın zamanı olmamalı.
Kitap okumak çok keyifli aslında , benim ortaokul Türkçe öğretmenim bana birkaç kitap verdi bunları okuyup getir demişti. Çok sevmiştim kitapları daha sonra tekrar tekrar öğretmenimden kitap aldım ve daha çok okumaya başladım. Başladığım kitabı büyük bir keyifle okuyordum . Hayal dünyam gelişiyor , ufkum genişliyor, kelime dağarcığım artıyordu. Kitap okumak tutku haline gelmişti. Toplumda rahat konuşabiliyor ve bugün bunları yazabiliyorsam bu çok okumam sayesindedir. Anne baba olarak çocuklarımıza o kadar çok kitap alıyoruz ki okumuyorlar okusalar bile okuduklarını anlamıyorlar.
Kitap okumak görev olmamalı yani çocuk beslenmeli, diş fırçalamalı, okula gitmeli gibi görevleri var …
Çocuk neden okumuyor?
Kitabı okumak başka birşey , onun içine girmeli hayal etmeli ,kitabı yaşamalı ama yine maalesef kitabı göz gezdiriyoruz  okumuyoruz ,kitabı  yaşamıyoruz . Haliyle okuduğumuzdan birşey anlamıyoruz. Görevmiş gibi yerine getiriyoruz.
Kitap okumayı ödevmiş gibi görmemeli.
Kitabı nasıl görev olmaktan çıkarırız. Okuma alışkanlığı kazandıramazsınız ama onu teşvik edebilirsiniz.
Bırakın istediğini okusun ,duygu ile okusun ,yani okuduğu kitabı hissetsin.
Mesela ben Kemalettin Tuğcu çok okurdum ,okudukça üzülürdüm ,ağlardım , duygusal bağlarım gelişirdi.
Çocuklar eğlenmeli, gülmeli , ağlamalı kitapla ilgili hayal kurmalı.
Sen olsaydın ne yapardın ? Sen olsaydın ne hissederdin ? Gibi sorularla çocuğun hayal gücünü geliştirmeliyiz. Çocuğa yeniden kitabı yazdırmalıyız.
Çocuk okuyacağı kitabı kendi almalı, seçmeli . Kitabı raftan almalı koklayarak.

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