En Gollü Sezon Başlangıcı!

Beşiktaş mağlubiyetiyle ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Yeni Malatyaspor, siyah beyazlılar karşısında kalesinde gördüğü 3 golle rekor tazeledi. Malatya ekibi 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarının ilk 4 haftalık bölümü ele alındığında bu sezon kalesinde gördüğü 8 golle en kötü sezonunu yaşıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 4 haftada kalesinde 8 gol gördü. Ligin birinci haftasında sahasında Trabzonspor’a 5-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, Göztepe ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarını gol yemeden kazandı. Doğu Anadolu ekibi, milli aranın ardından deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig’de geride kalan 4 hafta sonunda kalesinde 8 gol gören Yeni Malatyaspor, rakiplerinin ağlarını ise 4 kez havalandırdı. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor ve Göztepe maçlarında 1’er, Gaziantep Futbol Kulübü maçında ise 2 gol kaydetti. Yeni Malatyaspor’un şuana kadar kaydettiği 4 golün 2’si Adem Büyük, 2’si ise Benjamin Tetteh’ten geldi.

Sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Adem Büyük, Beşiktaş karşısında Yeni Malatyaspor formasıyla 101. maçına çıktı. Görev aldığı her maçta takımının en güçlü kozu haline gelen Büyük, geçen sezon kariyerinin en skorer dönemini Doğu Anadolu ekibinde yaşadı. Ligde ve kupada 37 karşılaşmada görev alan deneyimli oyuncu 17 kez fileleri havalandırırken, 3 asist yaptı. Yeni Malatyaspor’da dördüncü sezonunu geçiren Adem Büyük kulüp tarihinde en fazla gol atan oyuncu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Birinci sırada yer alan Adem Büyük’ü (71 maç 23 gol) Eren Görür takip ederken, (88 maç 21 gol) Eren Tozlu üçüncü, (121 maç 19 gol) Hüseyin Kar dördüncü sırada yer alıyor.

EN KÖTÜ SEZON BAŞLANGICI

Süper Lig’de 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında ilk 4 haftalık bölümde kalesinde 8 gol görmeyen Yeni Malatyaspor, bu anlamda en kötü sezonunu yaşıyor. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de yer aldığı 5 sezonda ilk 4 haftada attığı ve yeğdi goller şöyle:

2017-2018 sezonu-attığı: 6, yediği: 7

2018-2019 sezonu-attığı: 4, yediği: 2

2019-2020 sezonu-attığı: 10, yediği: 5

2020-2021 sezonu-attığı: 3, yediği: 7

2021-2022 sezonu-attığı: 4, yediği: 8