EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

HÜSEYİN KOCAMAN

Memur ve emeklilere yüzde 30 oranındaki zam sürprizinden sonra gözler en düşük memur maaşına çevrildi. Yüzde 30 oranından sonra en düşük memur maaşı derecesine göre 11 bin 848 liraya yükselirken, derecesi ¼ olan bir profesörün maaşı 33 bin 57 TL, derecesi1/4 olan birincisi sınıf bir kaymakamın zamlı maaşı ise 35 bin 846 lira oldu.

Memur ve emeklilere verilmesi planlanan ocak ayı zammının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılmas memur, memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklilerini tatmin etmese de bundan sonra gözler seyyanen zamma çevrildi. Emekli ve memurlar bundan sonra enflasyonun ve bütün tüketim maddesindeki fiyatın artmasıyla birlikte verilen bu yüzde 30’luk zammın hiçbir işe yaramayacağını dile getirirken, en düşük emekli ve memur maaşının ne kadar olduğunu da merak konusu oldu.

Yüzde 30’luk zamdan önce ve sonra memur, emekli maaşları şöyle:

“En düşük memur maaşı önce 9 bin 105 lirayken, şimdi 11 bin 848 lira oldu. En düşük memur emeklisinin maaşı önce 6 bin 78 lirayken, şimdi 7 bin 901 lira oldu. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı en düşük 3 bin 500 lirayken, şimdi 5 bin 500 lira oldu. Üniversite mezunu memurun maaşı önce 9 bin 707 lirayken, şimdi 12 bin 632 lira oldu. bir öğretmenin maaşı önce 12 bin 276 lirayken, şimdi 15 bin 793 lira oldu. Bir uzman öğretmenin maaşı önce 12 bin 905 lirayken, şimdi 18 bin 246 lira oldu. Bir polis memurunun önceki maaşı 13 bin 747 lirayken şimdi 18 bin 235 lira oldu. Bir uzman doktorun önceki maaşı 18 bin 853 lirayken, şimdi 24 bin 743 lira oldu. Üniversite mezunu bir hemşirenin maaşı 11 bin 828 lirayken, şimdi 15 bin 611 lira oldu. Bir avukatın önceki maaşı 15 bin 485 lirayken, şimdi 19 bin 968 lira oldu. Bir mühendisin önceki maaşı 16 bin 205 lirayken, şimdi 21 bin 295 lira oldu. Lise mezunu bir teknisyenin önceki maaşı 10 bin 100 lirayken, şimdi 13 bin 142 lira oldu. Bir başkomserin önceki maaşı 15 bin 810 lirayken, şimdiki maaşı 20 bin 873 lira oldu. Birinci sınıf bir kaymakamın en düşük maaşı 27 bin 574 lirayken, şimdiki maaşı 35 bin 846 lira oldu. Bir vaizin önceki maaşı 12 bin 752 lirayken, şimdiki maaşı 16 bin 846 lira oldu. Bir profesörün önceki maaşı 25 bin 984 lirayken, şimdiki maaşı ise 33 bin 57 lira oldu. Bir araştırma görevlisinin önceki maaşı 15 bin 311 lirayken, şimdiki maaşı 20 bin 139 lira oldu. Bir genel müdürün önceki maaşı 29 bin 809 lirayken, şimdiki zamlı maaşı 38 bin 751 lira oldu. Üniversite mezunu bir şube müdürünün önceki maaşı 15 bin 848 lirayken, şimdiki zamlı maaşı ise 20 bin 724 lira oldu.”