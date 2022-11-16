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Anasayfa / Gündem / En çok Arda Kardeşler düdük çaldı

En çok Arda Kardeşler düdük çaldı

En çok Arda Kardeşler düdük çaldı
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En çok Arda Kardeşler düdük çaldı

Süper Toto Süper Lig’in 14 haftalık bölümünde 8 kez düdük çalan Arda Kardeşler, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından sahada en fazla görev verilen hakem oldu. 15’er defa VAR koltuğuna oturan Alper Ulusoy ile Koray Gençerler de bu alanda zirvede yer aldı. Süper Lig’in 14. haftası 13 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı ve Dünya Kupası arasına girildi. 19 takımın mücadele verdiği bu süreçte tam 125 müsabaka oynandı. Hakemler de futbolcular ve teknik heyetler kadar yoğun maç programıyla karşı karşıya kaldı.

En fazla düdük çalan hakem Arda Kardeşler

Süper Lig’in ilk 14 haftasında 8 maça çıkan Arda Kardeşler, en çok maç yöneten hakem oldu. Kardeşler’i 7’şer müsabakayla Mert Güzenge, Volkan Bayarslan ve Yaşar Kemal Uğurlu izledi.
Bu sezon en az görev alan hakemler ise 3’er defa ile Burak Şeker ve Yasin Kol. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in söz konusu süreçte yönettiği 4 müsabakadan ikisi Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş olarak dikkat çekti. (İHA)

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