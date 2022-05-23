EN BÜYÜK ZENGİNLİK “SAĞLIK”

İnsanoğlunun yapısında varoluştan beri mücadele etmek vardır. Bu mücadele hareketlilik gerektirmektedir. Örnek olacak verirsek avlanmak günümüz atletizm branşının temelini oluşturmaktadır. Vahşi doğa ve yabani hayat ile birebir mücadele eden insanlar, sportif temelli birçok becerinin oluşumunu günümüze aktarmışlardır.

Günümüzde bu becerilerin bütünü ise spor ve egzersiz gibi başlıkları oluşturmaktadır. Daha kaliteli ve iyi bir yaşam sürmek için fiziksel ve ruhsal olarak iyi olmalıyız. En büyük destekleyici unsurun “spor ve egzersiz” olduğunu söyleyebilirim. Çok sayıda hastalığın oluşum riskini engeller ve azaltırken, mental olarak zinde olur ve daha mutlu hissedebiliriz. Sporu ne için yaptığımızı bilmeliyiz! Amatör spor ile profesyonel spor arasında ki farkı bilmeli ve yapılacak uygulamaların etkisi için mutlaka uzman yardımı almalısınız.

Kalabalıklaşan dünya da her geçen gün ilaç kullanımı artmaktadır. Unutmayın ki çok sayıda ve sürekli ilaçlar kullanmak sağlığınızı yerine getirmez. Uzun süreli bazı hastalıklarda korunmak ve sağlıklı yaşamak için tekrarlıyorum; egzersiz yapmalıyız! Yapılan çalışmalarda düzenli egzersiz yapan insanların ilaç kullanımları, yapmayanlara oranla daha düşük çıkmıştır. Özellikle antidepresanlar, ağrı kesiciler, diyabet ilaçları vb. tür ilaçlar egzersiz yapmaktan daha güçlü değildir(!). İlaç bağımlılığından kurtulmalı hayatımızı egzersiz ve spor çerçevesinde şekillendirmeliyiz.

Unutmayın ki spor ve egzersiz evrenseldir. Hayatımızda büyük önem taşır ve gerekliliktir. Her gün bir önce ki günden daha değerli ve kıymetli…

Sağlıkla kalın, esen kalın.