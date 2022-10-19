EN BÜYÜK SORUN TANITIMSIZLIK!

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Oktay: “Malatya’da Turizm Eksik” Dedi, Vatandaş Yorumladı

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Ekim Cuma günü “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programı kapsamında Malatya’ya gelmiş ve Malatya’nın turizm alanında bir eksikliği olduğunu ifade etmişti. Bu konuyla ilgili sokağın nabzını tutan BUSABAH gazetesi vatandaşlara “Sizce Malatya turizm açısında nasıl bir şehir?” sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bu konu hakkındaki açıklamasını değerlendiren vatandaşlardan bazıları Malatya’nın turizm açısında gerçekten eksik kalan yanları olduğunu ifade ederken bazıları ise Malatya’nın gezilip görülebilecek birçok turistik yeri olduğunu söylediler.

BUSABAH gazetesi muhabirlerinin yönelttiği “Sizce Malatya turizm açısında nasıl bir şehir?” sorusuna Malatyalı vatandaşların verdiği cevaplar ise şu şekilde oldu:

Battalgazi Belediyesinin turizm açısından güzel çalışmaları olduğunu belirten Mehmet Dönmez isimli vatandaş, “Battalgazi Belediyesi, bir şeyler yapıyor, turizm açısından götürüp gezdirip getiriyor, tarihi yerlerimiz çok bizde Battalgaziliyiz. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Turistlerin gezmesi için. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kadar bilemeyiz, doğrudur belki geri de kalmıştır. Daha çok tanıtımının yapılması lazım. Malatya’nın yerlisi olup tarihi yerlerini, ilçelerini bilmeyenler var. Belediyelerin daha çok tur düzenlemeleri lazım ve vatandaşı bilgilendirerek tanıtımlarının yapılması lazım” şeklinde konuştu.

“MALATYA TURİZM DE BENCE BİRAZ EKSİK KALMIŞ”

Malatya’nın turizm açısından normal bir şehir olduğunu ifade eden Mehmet Kanar isimli vatandaş ise, “Fazla gezilecek bir yeri yok ama çok güzel yerleri de var mesela örnek verirsek Battalgazi’miz var, Arapgir, Darende de şelalemiz var. Somuncubaba’mız, Arslantepe’miz var. Yetkililer daha iyi görüyorlar, onlar daha iyi geziyorlar bizim o kadar gezme şansımız yok. Malatya’nın en potansiyel turizm yeri, bana göre Battalgazi, Arslantepe’den dolayı, ikinci olarak da Somuncubaba gelir, Arapgir’de de çok güzel yerler var. Güzel yerleri var. Malatya turizm de bence biraz eksik kalmış. Çünkü Malatya Battalgazi’nin memleketi. Turizm potansiyeli var ama uğraşmak lazım” dedi.

Turizm açısından Malatya’nın orta halli bir şehir olduğu söyleyen Ahmet Amaç isimli vatandaş “Eskimalatya var, Beydağı var, Malatya turizm açısından yetersiz, turizmden nasiplendiğini düşünmüyorum. Malatya’da birçok yeri gezdim, seviyorum Malatya’yı güzel bir şehir, Doğu’nun incisi” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE DE BİR TEK TURİZM YERİ İZMİR, ANTALYA VE BATI TARAFLARINDAKİ ŞEHİRLER DEĞİLDİR”

Malatya’nın turizm açısından çok zayıf bir şehir olduğunu dile getiren Ömer Altun isimli vatandaş ise, “Türkiye de bir tek turizm yeri İzmir, Antalya, Batı taraflarındaki şehirler değildir. Çünkü Malatya’da birçok tarihi yer var. Örnek vermek gerekirse Nemrut Dağı, Arslantepe ve kervansaraylarımız var. Bir Battalgazi’nin ruhu var bu memlekette. Tarihe bakarsak Battalgazi dünya da duyulmuş bir kişi. Malatya’nın turizm konusunda çok eksikleri var. Devletimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin tek Batıya değil de, Doğu’daki illere de turizm konusunda bir yatırım yapmaları lazım. Herkesin bu konuda üzerine düşenleri yapması lazım. Çünkü buraya bir turist geldiği zaman bir turist akımı olduğu zaman burada esnafta kazanacak, herkes kazanacak ve Malatya dünya genelinde duyulmuş ve tanınmış bir şehir olacak. Burada kayısımız var. Turizm konusunda daha kayısıyı bilmeyen çoğu dünya genelinde insan var, kayısı ile burada tanışmış olur. Dünya genelinin kayısı ihtiyacının yüzde 80’ini biz karşılıyoruz. Kayısının başkentidir Malatya. Turizm konusunda Malatya’nın daha çok gelişmesi lazım. Malatya’nın buna ihtiyacı var, ihtiyaçlarının karşılanması lazım” dedi.

Malatya’da gezilecek çok güzel yerler olduğunu söyleyen Mehmet Ali Elmas isimli vatandaş, “Sularımız var, kanallarımız var kenarı işlenmiş, parklar çok güzel yerlerimiz var. Pınarbaşı, Kanalboyu, Horata ve Darende’miz var, Eskimalatya’da tarihi eserlerimiz, kalelerimiz, türbelerimiz var Malatya’da gezilecek çok yer var. Turizm açısından biraz geri kalıyor ama onu da ileriki aşamada başkanlarımızın yapmasını tavsiye ederiz. Sahil boylarını, barajları genişletmek lazım, yatırım yapmak, yeşillendirmek, oturma alanları yapmak lazım. Turizm açısından biraz noksanımız var. Yoksa başkanlarımız güzel çalışıyor. Turizmi de yakın zamanda ele alırlar inşallah” şeklinde konuştu.

“İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN DARENDE’DE SOMUNCUBABA VAR”

Malatya da turizm açısından son dönemde bir artış görüldüğünü belirten Birol Yılmazer isimli vatandaş ise, “Turizm çok istenen tarzda değil ama bu son dönemlerde bir artış gösterdi. Fuat Oktay’a katılıyorum. Turizm de eksikliklerimiz var ama yapacak çokta bir şey yoktur ya tarihi eserler olacak ya coğrafi güzellikler olacak. Şimdi oturup da tarih açısından yeni bir şey yapacak halleri yoktur, belki olanı daha da geliştirebilirler. İnanç turizmi açısından Darende’de Somuncubaba var onun dışında turizm açısından Akçadağ’da Levent Vadisi, Battalgazi de ise Arslantepe var” ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın potansiyeli değerlendirildiğinde iyi bir şehir olduğunu dile getiren Ramazan Özkaya isimli vatandaş, “Bugüne kadar bu konuda elle tutulur, gözle görülür bir şey yok maalesef. Malatya tarihi bir şehir, Battalgazi döneminden beri sürekli telaffuz edilen fakat bunu işe uygulamaya dönüştürme noktasında bir çaba, gayret yok. Sonuçta bu iş seçilenlerle alakalı, liyakat denilen bir şey var demek ki bu konu ile alakalı liyakatli insanlar yönetime gelmeyince bu noktayız. Bu memleketi yöneten insanların dünden bugüne, bu konuya yeterice duyarlı olmaması, liyakat sahibi olmamaları yüzünden Malatya turizm açısından geri kalmış olabilir. Zaman içinde insanlar turizm bilinci kazanırsa ve maddi açıdan fırsatlar yakalarsa şehrimizi gezip görebilir çünkü bizim Avrupalılardan ne eksiğimiz var. Elin adamı binlerce kilometre öteden geliyor geziyor ama biz kendi köyümüze maddi imkânsızlıklardan dolayı yeri geliyor aylarca gidemiyoruz. Şu memleket birçok uygarlığa beşiklik yapmış. Mozaiği zengin bir ülke olmasına rağmen halkımız da turizm bilinci yok” dedi.

Malatya’nın turizm açısından önemli bir değere sahip olduğunu ifade eden Ahmet Özpolat isimli vatandaş ise, “Malatya’nın keşfedilmemiş birçok yeri var. Arapgir hakikaten bulunmaz bir nimet bulunmaz bir bölge, yapısı ile herkesi cezp ediyor. Darende yine aynı şekilde, Malatya’mızın Yeşilyurt ve Battalgazi birçok yeri değerli. Birçok yeri vazgeçilmez, hakikaten şahane yerleri var Malatya’mızın. Eksik tarafı illaki vardır hem bizden kaynaklı hem de o bölgenin başkanları ya da siyasileri tarafından da bir eksiklik illaki vardır. Tanıtım eksikliği var. Bunun geliştirilmesi lazım hem ulaşım konusunda, hem de yabancı bir şehirden gelen vatandaşın konaklama noktasında. Tanıtımımız eksik kalıyor” şeklinde konuştu.