En Anlamlı Ödülü Yeşilyurt Aldı

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’ programı Türkiye’nin 81 ilinden AK Parti belediyelerinin ve gençlerin katılımı ile düzenlendi. Hemen hemen her ilin açtığı stantlarla illerin ve ilçelerin tanıtımı yapıldı. Festivalde birçok ünlü sahne alırken katılım sağlayan tüm belediyelere de ödül verildi 🙂

Evet evet tüm belediyeler ödül almıştı.

Büyükşehir Belediyeleri ödüllerini Cumhurbaşkanımızın elinden alırken ilçe belediyeler ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’den aldı.

Ödüllerin çoğu henüz yapım aşamasında olan çalışma veya proje halindeydi.

Ama en anlamlısı Yeşilyurt Belediyesi’nin aldığı ödül oldu diyebiliriz. Gerçek anlamda yapılmış ve faaliyete geçirilmiş bir projeydi.

Yeşilyurt Belediyesi’nin dezavantajlı durumdaki gençleri sporla buluşturmak amacıyla başlatılan ‘Bu Takım Kazanır’ projesi gerçekten ödülü hak eden belediyelerden biri olmasını sağladı.

Her zaman gençlik çalışmalarına yer ve önem veren Başkan Çınar Ankara’dan yine ödülle döndü. Geçen sene Cumhurbaşkanı’nın elinden ödül alan Çınar’ın gençlere verdiği değeri daha iyi anlıyoruz.

Sosyal medyada paylaşılan anlamlı ödülün tanıtım videosu ise çok güzel olmuştu. Belki basit ve ufak görülen bu ödülü iyice araştırmanızı öneririm. Tüm Türkiye’ye örnek olacak projeyi Malatya Yeşilyurt’ta başlatan Yeşilyurt Belediyesine ve Başkan Çınar’a teşekkür ederiz.