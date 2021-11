“En ağır şekilde cezalandırılsın”

FERDİ DURDU- ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boş bir arazide defalarca bıçaklanarak öldürülen Nursel Taşkın’ın (38) kızı İrem Taşkın, “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu ülkede bir kadın daha ölmesin” dedi.

1 Kasım’da Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi’nde 3 çocuk annesi Nursel Taşkın (38) markete giderken önünü kesen ayrılma aşamasındaki eşi 42 yaşındaki İrfan Taşkın’ın bıçaklı saldırısına uğradı. Cani kocanın bıçakla ayak, bacak, baş ve göğüs kısımlarından ağır yaraladığı Nursel Taşkın, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“BENİM ANNEM YILLARCA ŞİDDET GÖRDÜ”

Nursel Taşkın’ın baba evinde yapılan basın açıklamasında konuşan İrem Taşkın “Yarım saat bir saat geçti ben annemden haber alamadım. Sonra eve polis geldi ben, ‘ne oldu?’ dedim. Bana hiçbir şey söylemediler. Karakola gittim ve bana annemin morgda olduğunu söylediler. O cani tarafından katledildiğini öğrendim. Annemle gurur duyuyorum, benim annem namusuyla şerefiyle öldü. Devletten yardım bekledik ama gelmedi. Karakollara gittik, şikâyetler ettik, mahkemeler açtık. O adam en ufak bir ceza alsaydı, böyle olmayacaktı. O yüzden hiçbirimiz susmayalım, esimizi çıkaralım. Benim annem yıllarca şiddet gördü. Annem psikolojik, fiziksel şiddet, hakaret, tehdit her şeye maruz kaldı. Biz bütün bu yaşananların hepsini şikâyet ettik ama hiçbir şey yapılmadı. Bu ülkede daha çok Nursel Taşkınlar ölecek. Bu ilk olmadı son da olmayacak. Biz sesimizi çıkarmadığımız sürece daha çok anneler ölecek. Sesimizi çıkaralım çünkü kimse yardım etmiyor. Benim annemin devlete sığındığı kadar hiç kimse sığınmadı. 2 gün sonra o adam da diğer adamlar gibi salıverilecek. O vahşiler ve katiller aramıza girip toplum içerisinde dolaşacak. Çünkü bunların önü kesilseydi, bu kadar kadın ölmezdi. Benim annem çok güçlü bir kadındı, ayakları üstünde her zaman dimdik durdu. Bizim eğitimimiz için sürekli çalıştı ve çabaladı. Benin annem namusuyla, iffetiyle ayakta durdu. O katil bunu kaldıramadı. Biz gereken her şeyin yapılmasını istiyoruz. O adamın en ağır cezaları almasını istiyoruz” diyerek katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

“AİLE İÇİ ŞİDDET BÜROLARINA BAŞVURAN BİR KADIN NEDEN KORUNMADI?”

Kardeşinin canice katledildiğini ifade eden Nursel Taşkın’ın abisi Yüksel Malgaz,“Ben bugün 38 yaşında bir anne değil 38 yaşında bir baba toprağa verdim. Ben bugün kölelik isteyen bir cani tarafından katledilmiş, ablamı toprağa verdim. Benim ablam öldürülmemiş, katledilmiş. Boşama aşamasında olan bir kadın, defalarca aile içi şiddet bürolarına başvuran bir kadın neden korunmadı? Ben buradan sormak istiyorum. Neden bunların önlemleri alınmadı? Biz neden Nurselleri toprağa veriyoruz? Ben buradan büyüklerimizden yardım istiyorum. Ben koruma tedbirlerinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz defalarca aile içi şiddet bürolarına başvurduk. Bizi her seferinde birer imzayla geri gönderdiler. Ablam koruma altına alınabilirdi” açıklamasında bulundu.

“DAHA NE KADAR KADINI ÖLMESİ LAZIM”

Baba Vahdettin Malgaz ise katilin en ağır şekilde ceza almasını istedi. Malgaz, “Benim kızım kendi çocuklarının idaresi için işe gitmek zorunda kaldı. Çocukların okulu vardı evin ihtiyaçlarını kendi karşılamak zorundaydı. Bunun için işe gidip geliyordu ve bu cani bunu sürekli takip etti. Sürekli evin etrafında takipte imiş benim kızım akşam saatlerinde evin ihtiyaçları için markete gittiğinde bu cani onu takip etmiş ve bıçak ile parçalamış. Ben acile gittiğimde tanıyamadım yüzünü hep bıçak izleri idi. Devletimizin bunlara en ağır cezayı vermesini istiyoruz. Bu iş bir gelenek haline geldi bu nereye kadar devam edecek bunlar birbirlerinden destek alıyorlar. Bu iş ilk değildir sonda değildir daha ne kadar kadını ölmesi lazım bu şekilde. Ben devletimizden bunun önleminin alınmasını istiyorum bu canilerin en ağır cezayı almasını istiyorum. Benim kızımın kendi ayakları üzerinde durmasını, çocuklarına tek başına bakmasını kendine yediremedi takip etti ve öldürdü. Biz vatandaş olarak ne yapabiliriz” dedi.

Nursel Taşkın’ın Avukatı Tugay Mert, işlenen cinayet karşısında yeterli tepkinin gösterilmediğini ileri sürdü. Mert, “Öncelikle böylesi üzücü bir hadise ile tekrar karşı karşıya olduğumuz için çok üzgünüz.1 Kasım 2021 tarihinde müvekkilim Nursel Taşkın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vücudunun birçok yerine bıçak darbesi alarak öldürülmüştür. Bu büyük bir infial uyandırmıştır. Maalesef bu hususta toplumumuzda yeterli bir tepki bulunmamaktadır. Şunu söylemek isterim Türkiye’de her gün toplumun her tarafında yüzlerce kadın cinayeti ile karşılaşıyoruz. Kadın cinayetleri çok hassas bir konu olmasına rağmen yeterli önlemlerin alınmadığını görüyoruz. Başta meclis olmak üzere devletin önemli kurumlarının bu hususta daha pratik yaklaşımlar sergilemesi gerekiyor. Öncelikle bu hususa değinmek gerekiyor. Müvekkilim çok iyi bir insandı maalesef hayatının son 3-4 senesinde çocuklarına hem annelik hem babalık yapmak zorunda kaldı. Çünkü katil tarafından çocuklara bir destek sağlamadı bu sebeple kendisi hem anne hem baba olmak zorunda kaldı. Kendisi çocukların bakımı için gece gündüz çalışan gündelik işlere giden bir insandı. Bu sebeple bu vefakâr insan anılmayı buradan hak ediyordu” kelimelerine yer vererek ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekti.

“TASARLAYARAK ÖLDÜRMESİ SÖZ KONUSUDUR”

Türk Ceza Kanunu’nun 82. Maddesinden bir anımsatma yapan Avukat Mert, “Kasten öldürme suçunun Türk Ceza Kanununda 82. Maddesinde kasten öldürme suçunun nitelikli halleri bulunmaktadır. Nitelikli haller eşe karşı işlenmesi ayrıca tasarlayarak öldürmesi söz konusudur. Şahıs olay yerine bıçakla gelmiştir. Şahız maalesef müvekkilimi takip etmiştir ve maktulü en savunmasız halde yakalayarak vücudun birçok bölgesini bıçaklamak suretiyle katletmiştir. Burada düşünülmesi gerekenlerden biri de canavarca hareket etmesidir. Tüm bu sebeplerden dolayı belirtmek isteriz ki Türk Ceza Kanununda 82. Maddesinin tasarlayarak ve eşe karşı işlenmesi suretiyle ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılması için elimizden gelen bütün ceza yargılama sürecinin takipçisi olacağız. Son olarak da şu hususa değinmek istiyorum; Birincisi şahıs hakkında uzaklaştırma kararı varken, Nursel Taşkın tarafından şahsa dair birçok şikâyetin olmuş olmasına rağmen gelinen aşamada maalesef bir kadımızın bir annemizi daha koruyamadığımızı görmüş olduk. Ayrıca boşanma aşamasında bir kadının devlet tarafından korunması gerekirken korunmamasının dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Bu tür olayların tekerrür etmemesini istiyoruz” sözlerini kaydederek yaşanan olayda ihmalkârlık olduğunu savundu.

Son olarak cani kocanın teslim olmadığını polisler tarafından yakalandığının altını çizen Avukat Tugay Mert, “Şahsın teslim olduğuna yönelik bir haber okudum. Ama şahıs teslim olmamıştır. Şahıs kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmıştır. Bu hususunda bilinmesi gerekmektedir” dedi.

Öte yandan Nursel Taşkın’ın kızı İrem Taşkın, mezarlık ziyaretinde çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak, İrfan Taşkın’ın en ağır şekilde cezalandırılması için destek istedi.

İrem Taşkın, videoda, şunları söyledi: “Mezarlıktayız, ben canımı buraya bıraktım. Canımı bu toprağa verdim. Ama o rahat içinde yaşıyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu ülkede bir kadın daha ölmesin. Benim annem gitti, nice anneler daha gitmesin. En ağır cezayı alması için destek istiyoruz. Uzaklaştırma kararı vardı, boşanacaktı ama kimse onu koruyamadı. Lütfen hepimiz ona can olalım. İdam istiyoruz. Başka canlar yanmasın, anneler ölmesin.”