EMZİRME DÖNEMİ HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER!

Emzirme, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme yöntemidir. Anne ile bebeğin sağlığı üzerinde; biyolojik ve psikolojik bir etkiye sahiptir. Emzirme sırasındaki enerji ve besin öğeleri ihtiyacı, gebelikte olduğundan daha fazladır. Sütü ile bebeğin ihtiyacını tamamen karşılayan bir kadın, günde ortalama 700-800 ml süt salgılar. Yeterli düzeyde anne sütü üretimi için anne, yeterli miktarda sıvı almaya özen göstermelidir. Annenin günde en az; 8-12 bardak sıvı alması gereklidir. Beslenmede su, süt ve meyve suları tercih edilmelidir.

İŞTE DOĞRU EMZİRME YÖNTEMLERİ!

Bebeğinizi emzirmek için onu değişik pozisyonlarda tutabilirsiniz. Burada dikkat edilecek durum; bebeğin ağzının memeye yakın olmasıdır. Bebek memeye uzanmak için çok fazla çaba harcamamalıdır. Bebeğin bütün vücudu aynı düzlemde size doğru dönük olmalıdır.

KUCAKLAMA

Pek çok anne için en rahat pozisyondur. Bebek, kucakladığınız kol tarafındaki memeyi emer.

TERS KUCAKLAMA

Prematüre ya da kavramada güçlük çeken bebekler için uygundur. Emzirdiğiniz memenin tersi kolunuzla bebeği kavrayın diğer elinizle başa ya da memeye destek olun.

KOLTUK ALTI

İkizlerde, büyük memeli annelerde, düz-çekik meme başı olanlarda ya da kavrama güçlüğünde uygundur. Emzireceğiniz memenin olduğu koltuk altına doğru, bebeğinizi uzatmanız gerekmektedir.

YATARAK

Sezaryen doğum, problemli vajinal doğum sonrası yorgun ve ağrılı anne için en uygun yöntemdir.

EMZİRME SIKLIĞI VE SÜRESİ NASIL OLMALIDIR?

Yeni doğan emzirme sıklığı, günde 8-12 defa olabilir. Tek bir meme yaklaşık 20 dakika emzirilmelidir. Emzirme süreleri arasında en fazla 3 saat geçmelidir. 1 aylık olan bebek, günde 7-8 defa emzirilebilir. 3. aydan sonra 5-6 defaya düşer. 6. aydan sonra ek gıdalar eklenince sıklık azaltılabilir.

EMZİRME DÖNEMİNDE SIK YAPILAN HATALAR!

YANLIŞ POZİSYONDA EMZİRMEK

Areola denen esmer bölgeyi ağzına tam olarak alamayan bebek, yeterli süt alabilmek için fazladan çaba harcar ve meme uçlarını tahriş eder. Bu nedenle pek çok anne, acıdan emzirmek istemez hale gelir.

EMZİRME DÖNEMİNDE BİBERONA ALIŞTIRMAK

Biberonla beslenen bebekler bir süre sonra memeyi istemez. Bebeğiniz memeyi emmez ise sütünüz zamanla azalır.

YANLIŞ BESLENMEK/DİYET VE AĞIR SPORLAR YAPMAK

Özellikle emzirme dönemi başında diyet yapmak; süt yapımını azaltmakta ve sütün besin değerini azaltmaktadır. Emzirme döneminde ayda 2 kg dan fazla kilo vermek, sağlıklı değildir. Emzirme döneminde alkol ve sigara tüketilmemelidir. Soğan, sarımsak, brokoli, kabak, karnabahar, acı baharatlar ve kuru baklagiller bazı bebeklerde huzursuzluk gaz ve memeyi reddetmeye neden olabilmektedir. Aynı şekilde ağır sporlar yapmak, annelere bu dönemde önerilmemektedir.

EK GIDA ALAN BEBEĞİN EMZİRME İHTİYACI OLMADIĞINI DÜŞÜNMEK

Ek gıdalar daha çok ara öğün olarak başlanmalıdır. Daha sonra ana öğün haline geldiklerinde ara öğünler, anne sütüyle olmalıdır.

“BEN HASTAYKEN BEBEĞİMİ EMZİRMEMELİYİM” FİKRİ

Grip, gastroenterit gibi hastalıklarınızda hijyene dikkat ettiğiniz sürece emzirmenizde sakınca yoktur, (Doktorunuzun emzirmenizi kesmenizi istediği ciddi hastalık ve ağır ilaç kullanımları, HIV virüs taşıyıcılığı, kemoterapi ve radyoaktif ışın alan anneler, uyuşturucu kullananlar, aktif ve tedavi edilmemiş tüberkülozlular emziremezler)

“BEBEĞİM DOYMUYOR” DÜŞÜNCESİ

Eğer bebeğiniz düzenli kilo alıyorsa, her gün ayına uygun çişli ve kakalı bez çıkarıyorsa, huzurlu ve neşeli ise yeterince besleniyordur.

“MEMELERİM KÜÇÜK OLDUĞUNDAN SÜTÜM AZDIR” DÜŞÜNCESİ

Meme boyutu ile sütün azlığı ve çokluğu arasında ilişki yoktur.

“EMZİRİRKEN GEBE KALMAM” FİKRİ

Emzirme döneminde pek çok kadın gebe kalabilir. Bu nedenle; etkin bir yöntemle korunmalıdır.

HAMİLE KALINCA EMZİRMEYİ BIRAKMAK

Hamileyken, çocuğunuzu emzirmenizde hiçbir sakınca yoktur. Bu durum, karnınızdaki bebeğin gelişimini etkilemez.

UZAMIŞ EMZİRME SÜRESİNİN ÇOCUĞA ZARALARI NELERDİR?

Emzirme süresi için Amerikan ve Türk Pediatri Birlikleri tarafından 2 yıl olarak önerilmektedir.

2-3 yaş üzerindeki çocukların emzirmenin zararları şu şekildedir:

Emzirme büyüyen çocukta yeme ve çiğneme bozuklukları

Çocuğun anneye gereğinden fazla bağımlı olması ve ön bakım ve becerilerinin gerilemesi

2 yaş sonrası inat döneminin uzamasına, HAYIR kavramını öğrenmede gecikmesi

İştahsızlık ve uyku problemleri (sık uyanma ve uykuya dalamama)

Uzun süre emzirme bebek süt dişlerinde aşınma ve çiğneme fonksiyonlarında azalmaya bağlı diş sürme gecikmeleri

MEMEDEN KESMEDE ÇOCUĞUNUZ DİRENÇ GÖSTERİYORSA?

Bebeğin memeden kesilme sürecinin; 2-2.5 aylık bir süreye yayılarak, emzirme araları açılarak, yavaş yavaş olması daha doğrudur. Anne sık sık bebekle zaman geçirmeli ve oyun oynamalıdır. Bebek sadece emme sırasında, anneyi yanında tuttuğunu düşünmemelidir. Ayrıca memeden kesme sürecinin; diş çıkarma, hastalık gibi çocuğun zor dönemlerine gelmemesine özen gösterilmelidir. (BÜLTEN)