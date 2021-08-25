Emniyetten zehir tacirlerine ağır darbe

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler, düzenledikleri operasyonlar, yol uygulamaları ve yaptıkları aramalarla zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Ekipler, düzenledikleri operasyonlarla 12 kilo 39 gram esrar ele geçirirken, 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘torbacı’ olarak sokak satıcılarına ve durumundan şüphelenilerek, durdurulan şüphelilere yönelik olarak 12-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 589 gram esrar, 95 gram sentetik kannabinoid maddesi, bir kilo 93 gram metamfetamin, 17 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1 adet uyuşturucu hap, 2 adet extacy hap, 45 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve buna ait 58 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 6136 SKM kapsamında kesici alet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 25 Türk Lirası para ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

11 KİLO 450 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Malatya-Elazığ karayolunda bulunan uygulama noktasında durdurulan otomobilde 11 kilo 450 gram toz esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesinde bulunan yol uygulama noktasında bir otomobilde arama yaptı.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında bir kova içerisindeki boya malzemelerinin arasına gizlenmiş 11 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi.