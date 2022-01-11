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Anasayfa / Asayiş / Emniyetten madde kullanan şahıslara yönelik operasyon

Emniyetten madde kullanan şahıslara yönelik operasyon

emniyetten madde kullanan şahıslara yönelik operasyon
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan ve sevk eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mithatpaşa Mahallesinde uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan ve sevk eden şahıslara yönelik operasyon yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri K.K. ve T.K. isimli şüpheli şahıslardan yaklaşık 10 gram farklı nitelik ve özellikte olan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile birlikte silah ele geçirdi. Narkotimlerce yakalanan K.K. ve T.K. isimli şahıslara “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen K.K. ve T.K. isimli şahıslar mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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