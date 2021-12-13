Emniyetten ‘Huzur Operasyonu’

Malatya polisi ‘Huzur Operasyonu’yla şehrin güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi.

Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kentimizin var olan huzur ve güvenlik ortamının devamının sağlanması kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda toplam 9 adet kesici alet, 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek, 1 adet kurusıkı, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 17 gr Metamfetamin, 24 gr Esrar ve 19.89 gr Kannobinoid ele geçirilmiştir.” (Haber Merkezi)