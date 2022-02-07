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Emniyetten 7 ile FETÖ operasyonu

emniyetten 7 ile fetö operasyonu
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem ve öğrenci yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir merkezli Ankara, İstanbul, Düzce, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak´ın da bulunduğu 7 ilde 21 adrese eş zamanlı opersayon yapıldı.

Operasyon sonucunda tüm şüpheliler yakalandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 11 şüpheli örgütsel faaliyetleri ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 2 şahıs emniyette serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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