Emniyetten 5 farklı adrese operasyon

HÜSEYİN KOCAMAN

Yeşilyurt ilçesinde çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda gasp, silahla yaralama, uyuşturucu madde bulundurma ve hırsızlık gibi olayların zanlıları yakalanarak gözaltına alındı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana gelen Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Yağma (Gasp), Tehdit konusu ile ilgili müşteki A.Ö. alacak verecek meselesi nedeniyle şüpheli 5 şahıs tarafından zorla alıkonulduğunu ve kendisine ait olan aracının anahtarını zorla alındığını beyanla şikâyetçi olmuş, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince bahse konu araç müştekiye teslim edilmiş ve adli makamlara sevk edilen B. S. tutuklanmış, diğer şahıslar F. O., C. O., F. U. ve A. T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Yavuz Selim Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan 1 adet silah ve 4 adet mermi, bir şahıstan 3.84 gr Kannabinoid ve cam aparat, Gazi Mahallesi’nde bir şahıstan 0.61 gr Metamfetamin, Melekbaba Mahallesi’nde bir şahıstan 0.27 gr Metamfetamin ele geçirilmiş tahkikata başlanmıştır.

Özalper Mahallesi’nde bir ikamette meydana gelen iki adet tüfek hırsızlığı ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren şahıs ve bahse konu tüfekler ile yakalanarak tahkikata başlanmıştır.

Altınkayısı Bulvarı’nda meydana gelen Ateşli Silahla Kasten Yaralama olayı ile ilgili şüpheli suç aleti silah ile yakalanmış tahkikata başlanmıştır. Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana gelen Darp-Kesici Aletle Kasten Yaralama olayının şüphelisi olayda kullanılan kesici aletle ile birlikte yakalanmış tahkikata başlanmıştır.

Karakavak Mahallesi’nde meydana gelen Kesici Aletle Kasten Yaralama olayının şüphelisi olayda kullanılan kesici aletle ile birlikte yakalanmış tahkikata başlanmıştır. Yakınca Mahallesi’nde bir şahsın yapılan GBT sorgusunda Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilmiş tahkikata başlanmıştır.