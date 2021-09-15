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Emniyet, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarla, zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

emniyet, zehir tacirlerine göz açtırmıyor
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Emniyet, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarla, zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

Yunus ekipleri tarafından Çavuşoğlu Mahallesi’nde durdurulan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 0,72 gram metamfetamin elde edildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında Yunus ekipleri tarafından Akpınar Mahallesi’nde durdurulan bir şüphelinin üzerinde 0.17 gram metamfetamin maddesi ve içerisinde 14 adet 9 mm fişek basılı bir adet şarjör ele geçirildi.

Şifa Mahallesi’nde bir araç içerisinde yolcu olarak seyahat eden M.B.’den 2 parça halinde toplam 7 gram metamfetamin, 3 gram kannabinoid katkılı esrar ve 80 santimetre uzunluğunda kapsam dışı kılınç tabir edilen kesici alet elde edildi. (Bülten)

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