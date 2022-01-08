emniyet ve jandarma’dan eş zamanlı denetim

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması adına ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’ yapıldı.

‘Uygulamaya 53 bin 572 personel katıldı’

Ülke genelinde 12 bin 911 karma ekip, 213 dedektör köpek ve 53 bin 572 personelin görev aldığı uygulama sonucunda 588 aranan şahıs yakalanırken 31 şahıs da gözaltına alındı. 365 şahsa idari ve 185 şahsa adli olmak üzere toplam 550 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 210 bin 788 araç kontrol edildi, 5 bin 535 araca idari para cezası uyguladı, 805 araç trafikten men edildi ve 189 aranan araç yakalandı. Uygulamada 24 bin 432 işyeri denetlendi, 13 işyerine idari 39 işyerine adli olmak üzere toplam 52 işyerine işlem yapıldı. Ayrıca çok sayıda ruhsatsız tabanca, av silahı, kesici/ delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 576 paket kaçak sigara, 101 litre kaçak içki ve 3 adet tarihi eser ele geçirildiği belirtildi.