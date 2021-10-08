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Emniyet uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce kentin huzur ve güvenliğinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda uyuşturucu, silah ve bıçak ele geçirildi.

emniyet uyuşturucu ve silah ele geçirdi
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Emniyet uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce kentin huzur ve güvenliğinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda uyuşturucu, silah ve bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Namık Kemal Caddesi’nde gerçekleştrilan uygulama kapsamında 3 kişiden toplam 6.41 gram kannobinoid, 4.16 gram esrar, 9 adet uyuşturucu hap ve bir adet kesici alet ele geçirildi.

Ekipler tarafından ayrıca merkez Beydağı Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada; ruhsatsız 1 adet tabanca, 7 adet fişek ile 15 gram metamfetamin elde edildi. (Bülten)

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