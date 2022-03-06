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Anasayfa / Asayiş / Emniyet şeridindeki kamyona çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Emniyet şeridindeki kamyona çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

emniyet şeridindeki kamyona çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti
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İzmir’in Çiğli ilçesinde, emniyet şeridindeki kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.15 sıralarında İzmir Çevre Yolu Sasalı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Sasalı istikametinden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan 35 BJE 10 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Özen, emniyet şeridinde bulunduğu öne sürülen N.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen otoyol polisi, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobil sürücüsü Burak Özen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz sürücünün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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