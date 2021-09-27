Emniyet, araması olan 41 kişiyi yakaladı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, araması olan 41 kişiyi yakalayarak, adli mercilere teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, haklarında yakalama emri bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişi, 20-26 Eylül tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar şöyle:

‘Yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 10 ay 14 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden zanlı U.S., 24 Eylül’de Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasından dolayı Yozgat Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden zanlı H.A., 23 Eylül’de Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden zanlı O.K., 23 Eylül’de Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

‘Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Sebebiyet Verme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden zanlı E.K., 26 Eylül’de Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. (Haber Merkezi)