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Emniyet kaçak göçmenlere nefes aldırmıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malatya il genelinde kaçak göçmenlere yönelik olarak başlatmış olduğu çalışma da 3 gün içerisinde toplam 58 kaçak göçmen yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

emniyet kaçak göçmenlere nefes aldırmıyor
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HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malatya il genelinde kaçak göçmenlere yönelik olarak başlatmış olduğu çalışma da 3 gün içerisinde toplam 58 kaçak göçmen yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Alınan bilgilere göre; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçak göçmenlere yönelik olarak yoğun bir çalışma içerisine girildi. Emniyet ekiplerince geçtiğimiz 26 Kasım Cuma günü il genelindeki çalışmalar sonucunda toplam 32 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyet ekiplerince Cumartesi ve pazar günü yapılan çalışmalarda ise 26 kaçak göçmen daha yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerden 14 tanesi, MAŞTİ önüne bir minibüs tarafından bırakıldıktan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandılar.

Yakalanan kaçak göçmenler Emniyet Yabancılar Şubesinde yürütülen adli ve idari işlemlerin ardından İl Göç Müdürlüğüne ait Geri Gönderme Merkezine teslim ediliyor.

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