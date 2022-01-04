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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Fethi Sekin paylaşımı

emniyet genel müdürlüğü’nden fethi sekin paylaşımı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 5 Ocak 2017’de İzmir’de şehit olan polis memuru Fethi Sekin için anlamlı bir paylaşım yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 5 Ocak 2017’de PKK’nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin’i ölüm yıl dönümünde anmak amaçlı Sekin’in fotoğraflarından oluşan bir video yayınladı.

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Ben Fethi Sekin Şimdi bir kez daha duysun hainler, bölmek mi bizi? Ne haddinize!” Gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehidimiz #FethiSekin’i rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitler Ölmez.”

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