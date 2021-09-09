Emniyet ekipleri yoğun çalışıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; 1 adet tüfek, 2 adet kurusıkı, 4 adet kesici alet, 0.53 gram esrar, 182 adet uyuşturucu hap ve 2,50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalar şöyle:

“Turgut Temelli Caddesinde çevreye rahatsızlık veren abartı eksozlu motosiklete trafik yönünden 5 bin 314 TL para cezası uygulanmıştır.

Müşteki Y. S. Paşaköşkü Mahallesindeki ikametinde eşi S. S.ile tartıştığını akabinde eşinin elinde bulunan kesici aletle kendisini sol karın bölgesinden ve sol el parmaklarından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaraladığını beyan eder, şüpheli suç aletiyle birlikte yakalanmış tahkikata başlanmıştır.

Hayvan pazarında bulunan Müşteki 7 şahıs daha önceden hayvan alıp sattıkları müşterileri İ. B. ve N. I’nın Kurban bayramında satmak üzere kendilerinden kurbanlık hayvan aldıklarını ücretlerini de Kurban Bayramından sonra kendilerine vereceklerini, müştekilerinde bu şahısları daha önceden bu işi yaptıklarını bildikleri için şüpheli şahıslara güvenerek herhangi bir senet veya sözleşme imzalamadan satış işlemini yaptıklarını, ancak bu tarihe kadar paralarını kendilerine vermediklerini maddi zararların 220 bin TL civarında olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanmıştır.

Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde plakasız park halinde duran motosikletin şase ve motor numarasından yapılan sorgulamasında güveni kötüye kullanmak suretiyle çalıntı kaydı olduğu anlaşılmış. Bahse konu motosiklet müştekisine teslim edilmiştir. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

İzzetiye Mahallesinde bir Kafe de meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının (Müşteki Ş.D.’nin Sol omuz kısmında giriş çıkış mevcut, hayati tehlikesi yok, müşteki M.P’.nin Sırt kısmından nüve parçası olduğu değerlendirilen giriş mevcut, hayati tehlikesi yok) Firari Şüphelileri olan M. İ. A. ve Ş. Ö. yapılan çalışmalar neticesi yakalanmış, adli mercilere sevk edilen M. İ. A. savcılıkça serbest kalmış Ş. Ö. ise tutuklanmıştır.

Hıroğlu Mahallesinde müşteki ikametinde bulunduğu esnada ev telefonundan kendisini polis olarak tanıtan şahısların yönlendirmesi ile ikametinde bulunan ziynet eşyalarını (3 adet toplamda 120 gram bilezik, 1 adet yüzük, 1 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın)ikamete gelen şüpheli şahsa elden teslim eder. Müşteki yakınlarına konu ile ilgili bilgi verdiğinde dolandırıldığını anlar. Konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

İlimizde meydana gelen 1. olayda şüpheliler müşteki K.S.’ye ait hesap numaraları kullanarak İnternette satılık ilanı olan bir aracı şüpheliler kendi araçları olarak söyleyerek 143 bin TL dolandırıcılık olayını gerçekleştirmiş. 2.olayda şüpheli şahıslar müşteki E.K.’ya 2 bin TL para verme vaadiyle bankalardan kendi adına hesap açmasını istemiş. Müştekiye güven vererek şahsa hesap numarası açtırmak suretiyle başka illerde de dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilmiş.

Bahse konu 2 dolandırıcılık olayı ile ilgili; M.B., R.G., H.A. ve R.A. isimli şahıslar ekiplerimizce yakalanmış ve mahkemece adli kontrol ile serbest kalmıştır.

Orduzu Mahallesinde bir iş yeri içerisinde bir adet ‘sigaramatik’ diye tabir edilen 1072 SKM kapsamındaki cihaz görülmüş cihaz muhafaza altına alınmış, şüpheli hakkında 1072 SKM suçundan adli tahkikata başlanmıştır.”

(Bülten)