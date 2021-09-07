Emniyet dolandırıcılara karşı uyardı!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen üç aşamalı dolandırıcılık yöntemine karşı vatandaşları uyardı. Emniyetten yalpan açıklamada, “Vatandaşlarımızın da araç alım satım başta olmak üzere tüm alışverişlerde banka hesap numaralarının satıcının bilgileri ile uyuşma konusunda teyit etmeleri hususu mağduriyet yaşamamaları açısından önem arz etmektedir” denildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte son zamanlarda artan üç aşamalı yeni dolandırıcılık yöntemi kaynaklı mağduriyetlerden dolayı vatandaşlar, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yapılan açıklamada, “Dolandırıcılık yönteminin aşamaları;

Birinci aşama; Şüpheli şahısların ikinci el araba alım satım siteleri üzerinden satılık araçların sahipleri ile yüz yüze gelmeden telefon ile irtibat kurarak aracın değeri üzerinden anlaştıkları,

İkinci aşama; Şüpheli şahısların alım için anlaştığı araçları kendi aracı gibi göstererek oto galericiler ile paraya sıkışma bahanesi ile aracının değerinin altında satışı için anlaştıkları,

Üçüncü aşama; Şüpheli şahısların; araçların gerçek sahipleri ile oto galericileri farklı telefonlardan arayarak aynı yalanlarla ikna ederek noterde buluşturdukları araç alım satım işlemlerini başlattıkları, daha sonra aracın gerçek sahibinden habersiz olarak verdikleri İBAN numaralarına oto galericilere para yatırttıkları akabinde irtibatı kestikleri ve mağduriyetler yaşandığı son zamanlarda artan müracaat ve tahkikatlardan anlaşılmıştır” denildi.

Vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıldığı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine tevessül eden şahıslara yönelik tespit ve yakalama çalışmaları hassasiyetle yürütülmekte olup vatandaşlarımızın da araç alım satım başta olmak üzere tüm alışverişlerde banka hesap numaralarının satıcının bilgileri ile uyuşma konusunda teyit etmeleri hususu mağduriyet yaşamamaları açısından önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı. (Bülten)